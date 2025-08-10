Fórmula 1: por qué Franco Colapintono correrá este domingo

El piloto argentino no tiene acción este domingo en la máxima categoría del automovilismo. Los motivos y cuándo vuelve a correr.

En medio de una fuerte expectativa, el argentino aún no tiene confirmada su continuidad en la máxima categoría del automovilismo internacional, como sí ya lo han hecho varios pilotos. Los casilleros de las escuderías comienzan a completarse y los de Alpine son una incógnita.

Tras la frustración renovada del GP de Hungría y el susto en las pruebas en el mismo circuito días después, Colapinto tendrá alguna semanas de descanso y se prepara para un nuevo desafío del calendario de la Fórmula 1.

Se trata de una mala noticia para los fanáticos del argentino y del automovilismo en general, ya que Franco Colapinto no corre este domingo debido a que este fin de semana no hay competencia oficial de Fórmula 1.

El calendario establece que no habrá acción en la máxima categoría hasta el próximo fin de semana del 29 de agosto . Es decir, serán tres fines de semana consecutivos para preparase para su nuevo desafío.

colapinto manejando Colapinto volverá a las pistas en Países Bajos el fin de semana del 29 al 31 de agosto.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1: horarios y cronograma del calendario del 2025

El calendario completo de Colapinto en la temporada 2025 de la F1, luego del GP de Hungría:

Gran Premio de Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto

Gran Premio de Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre

Gran Premio de México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre

Gran Premio de Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre

Gran Premio de Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre

formula 1 gran premio monaco AFP.jpg Se define el campeonato de la Fórmula 1. AFP

La Fórmula 1 publicó la grilla de pilotos para la temporada 2026: quiénes ya están confirmados

La Fórmula 1 publicó este sábado un informe con los pilotos que ya están confirmados para integrar la grilla en la temporada 2026. En el gráfico no está el argentino Franco Colapinto, quien aún no tiene asegurada su continuidad en la escudería Alpine para el año que viene.

“Mirando hacia adelante. Así luce la alineación de pilotos de 2026 en esta etapa de la temporada”, publicó la cuenta oficial de la F1 en la red social X (ex Twitter), junto a una imagen con los nombres de los 11 equipos (a los diez actuales se sumará Cadillac) y los pilotos que, por el momento, ya tienen su lugar confirmado en 2026.

Fórmula 1: las confirmaciones para la temporada 2026

Además de la ausencia de Colapinto, hay otros datos salientes: Max Verstappen todavía no tiene compañero en Red Bull y hay tres equipos que aún no anunciaron quiénes serán sus pilotos el próximo año (Mercedes, RB y Cadillac).

Uno de los equipos que será protagonista central del mercado de fichajes justamente es Cadillac. La flamante escudería de la Fórmula 1 todavía no confirmó cuál será su primera dupla titular y planea dar un cimbronazo en el paddock. Dentro de la danza de nombres que rodean al nuevo team estadounidense, los dos que pisan con más fuerza son Sergio Pérez y Valtteri Bottas.