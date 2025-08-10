Luego del accidente en las pruebas de Alpine realizadas en el circuito de Hungaroring, y tras quedar en el puesto 18 en el Gran Premio de Hungría, el piloto argentino Franco Colapinto no correrá este domingo en la Fórmula 1.
Fórmula 1: por qué Franco Colapintono correrá este domingo
El piloto argentino no tiene acción este domingo en la máxima categoría del automovilismo. Los motivos y cuándo vuelve a correr.
La Fórmula 1 publicó la grilla de pilotos para la temporada 2026: ¿sigue Colapinto?
Tras el accidente, Colapinto volvió a manejar su Alpine en Hungría
En medio de una fuerte expectativa, el argentino aún no tiene confirmada su continuidad en la máxima categoría del automovilismo internacional, como sí ya lo han hecho varios pilotos. Los casilleros de las escuderías comienzan a completarse y los de Alpine son una incógnita.
Tras la frustración renovada del GP de Hungría y el susto en las pruebas en el mismo circuito días después, Colapinto tendrá alguna semanas de descanso y se prepara para un nuevo desafío del calendario de la Fórmula 1.
Por qué Franco Colapinto no corre en la Fórmula 1 el domingo 10 de agosto
Se trata de una mala noticia para los fanáticos del argentino y del automovilismo en general, ya que Franco Colapinto no corre este domingo debido a que este fin de semana no hay competencia oficial de Fórmula 1.
El calendario establece que no habrá acción en la máxima categoría hasta el próximo fin de semana del 29 de agosto. Es decir, serán tres fines de semana consecutivos para preparase para su nuevo desafío.
Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1: horarios y cronograma del calendario del 2025
El calendario completo de Colapinto en la temporada 2025 de la F1, luego del GP de Hungría:
- Gran Premio de Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto
- Gran Premio de Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre
- Gran Premio de Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre
- Gran Premio de México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
- Gran Premio de Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre
La Fórmula 1 publicó la grilla de pilotos para la temporada 2026: quiénes ya están confirmados
La Fórmula 1 publicó este sábado un informe con los pilotos que ya están confirmados para integrar la grilla en la temporada 2026. En el gráfico no está el argentino Franco Colapinto, quien aún no tiene asegurada su continuidad en la escudería Alpine para el año que viene.
“Mirando hacia adelante. Así luce la alineación de pilotos de 2026 en esta etapa de la temporada”, publicó la cuenta oficial de la F1 en la red social X (ex Twitter), junto a una imagen con los nombres de los 11 equipos (a los diez actuales se sumará Cadillac) y los pilotos que, por el momento, ya tienen su lugar confirmado en 2026.
Fórmula 1: las confirmaciones para la temporada 2026
Además de la ausencia de Colapinto, hay otros datos salientes: Max Verstappen todavía no tiene compañero en Red Bull y hay tres equipos que aún no anunciaron quiénes serán sus pilotos el próximo año (Mercedes, RB y Cadillac).
Uno de los equipos que será protagonista central del mercado de fichajes justamente es Cadillac. La flamante escudería de la Fórmula 1 todavía no confirmó cuál será su primera dupla titular y planea dar un cimbronazo en el paddock. Dentro de la danza de nombres que rodean al nuevo team estadounidense, los dos que pisan con más fuerza son Sergio Pérez y Valtteri Bottas.
