Sin Franco Colapinto, la Fórmula 1 publicó la grilla de pilotos para la temporada 2026: quiénes ya están confirmados







Entre los datos destacados de la grilla publicada este sábado, se vio que Max Verstappen todavía no tiene compañero en Red Bull y que hay tres equipos que aún no anunciaron quiénes serán sus pilotos el próximo año. Hasta el momento, no se sabe qué ocurrirá con el argentino.

El destino de Colapinto, aún está en definición.

La Fórmula 1 publicó este sábado un informe con los pilotos que ya están confirmados para integrar la grilla en la temporada 2026. En el gráfico no está el argentino Franco Colapinto, quien aún no tiene asegurada su continuidad en la escudería Alpine para el año que viene.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Mirando hacia adelante. Así luce la alineación de pilotos de 2026 en esta etapa de la temporada”, publicó la cuenta oficial de la F1 en la red social X (ex Twitter), junto a una imagen con los nombres de los 11 equipos (a los diez actuales se sumará Cadillac) y los pilotos que, por el momento, ya tienen su lugar confirmado en 2026.

Formula 1 gp canadá.webp Lo que viene para el 2026 en la máxima categiría del automovilismo. Fórmula 1: las confirmaciones para la temporada 2026 Además de la ausencia de Colapinto, hay otros datos salientes: Max Verstappen todavía no tiene compañero en Red Bull y hay tres equipos que aún no anunciaron quiénes serán sus pilotos el próximo año (Mercedes, RB y Cadillac).

Uno de los equipos que será protagonista central del mercado de fichajes justamente es Cadillac. La flamante escudería de la Fórmula 1 todavía no confirmó cuál será su primera dupla titular y planea dar un cimbronazo en el paddock. Dentro de la danza de nombres que rodean al nuevo team estadounidense, los dos que pisan con más fuerza son Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

f1 cadillac.jpg Cadillac se prepara para su participación en la Fórmula 1 en 2026. El mexicano viene de tener un año sabático después de perder su lugar en Red Bull, aunque sigue siendo un fuerte activo tanto dentro como fuera de la pista. Checo cuenta con una fuerte posición en el mercado latinoamericano, algo que el equipo de los Estados Unidos busca explotar. A esto le suma una amplia experiencia en la categoría, una arista en la que también se destaca el actual piloto reserva de Mercedes.

Bottas es otro de los avezados pilotos de la F1 que está en negociaciones abiertas para unirse al equipo que será motorizado por Ferrari, según informó el portal especializado Motorsport. “Si Cadillac decide confiar uno de sus monoplazas a un joven, el primer nombre que valorará será el de Felipe Drugovich -brasileño que es reserva de Aston Martin desde 2023-”, comentó el mismo medio. En esta misma línea, otros rookies a los que vincularon extraoficialmente con el equipo fueron Jak Craford, Jack Doohan, Colton Herta y, con menos chances, el argentino Nico Varrone. También se mencionó a Guanyu Zhou. El futuro de Franco Colapinto y Alpine: ¿seguirá en la Fórmula 1 en 2026? En lo que respecta al presente de Alpine, marcha último en el Campeonato de Constructores y no llevarán mejoras en las carreras restantes, dejando así al monoplaza del argentino como el menos competitivo de toda la grilla. Mientras que Pierre Gasly tiene contrato asegurado para 2026 en el equipo francés, Colapinto todavía no está confirmado al mando de la segunda butaca de cara a la próxima temporada. colapinto hungría alpine Colapinto, a la espera de las confirmaciones sobre su futuro. @AlpineF1Team Si bien Franco viene sosteniendo un ritmo en pista con el que está igualando a su compañero, el asesor ejecutivo y líder del equipo Flavio Briatore todavía no confirmó a los corredores titulares en el siguiente año, y reiteró en varias oportunidades que siguen evaluando opciones. Así está la grilla de pilotos de la Fórmula 1 para 2026 pilotos confirmados temporada 2026 formula 1 McLaren Lando Norris

Oscar Piastri Ferrari Charles Leclerc

Lewis Hamilton Red Bull Max Verstappen

Piloto por confirmar Aston Martin Fernando Alonso

Lance Stroll Mercedes Piloto por confirmar

Piloto por confirmar Alpine Pierre Gasly

Piloto por confirmar Haas Oliver Bearman

Esteban Ocon Williams Alexander Albon

Carlos Sainz RB Piloto por confirmar

Piloto por confirmar Cadillac Piloto por confirmar

Piloto por confirmar Audi (actualmente Sauber) Nico Hülkenberg

Gabriel Bortoleto