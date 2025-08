Franco Colapinto mejoró en la clasificación y largará en el 14° lugar en el Gran Premio de Hungría

"Dimos un pasito. Pasé la Q1, hice dos vueltas muy buenas. En la Q2 no tuve grip (NdR: agarre), no sé que pasó, son esos momentos en los que el auto se desconecta un poco y nos cuesta toda la vuelta. Pasamos de un alto que se sentía bien a uno que cuesta manejar; es un poco inconsistente y eso es lo que más me está costando", analizó tras la clasificación. En la segunda etapa, el piloto oriundo de Pilar no logró quedar entre los diez primeros lugares.