Sumergite en Talud Mar del Plata: el videojuego que revive la expedición submarina del CONICET







Un juego gratuito te pone al mando del robot ROV SuBastian para explorar el fondo marino y descubrir especies únicas, mientras enfrenta amenazas simbólicas a la ciencia.

Libertad Martínez, docente y creadora del juego, busca generar conciencia sobre el desfinanciamiento científico.

Talud Mar del Plata es un videojuego gratuito que permite experimentar la exploración submarina de la expedición científica que el CONICET lleva adelante frente a las costas argentinas. En este juego, los usuarios controlan un robot submarino inspirado en el ROV SuBastian para recolectar diversas especies marinas, desde la estrella de mar culona hasta el singular pepino de mar llamado Batatita.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El desafío no es solo científico: mientras avanzamos por el fondo marino, hay que esquivar motosierras que simbolizan las amenazas reales que enfrenta la investigación científica en Argentina. El juego finaliza si el robot sufre tres impactos, reflejando cómo el desfinanciamiento puede destruir los esfuerzos científicos.

conicet (1) El videojuego, gratuito, combina diversión, educación y un mensaje social en torno a la expedición marina. CONICET La desarrolladora, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, comentó: “Es un recurso lúdico y educativo, pero también un mensaje contra el desfinanciamiento y la subestimación de la investigación”, afirmó a la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes. Martínez busca reconocer el trabajo de los investigadores y generar conciencia sobre la importancia de la ciencia nacional.

Futuras mejoras y compromiso científico Aunque no se dedica profesionalmente a la programación, Martínez decidió desarrollar el proyecto por su cuenta y ya piensa en mejoras futuras. Entre ellas, planea optimizar la jugabilidad e incluir fichas informativas sobre cada especie marina, contando con el apoyo de especialistas en ciencias naturales.

CONICET El juego desafía a recolectar especies marinas evitando obstáculos que representan riesgos para la ciencia. CONICET Talud Mar del Plata se suma a una serie de iniciativas creativas que surgieron en torno a la expedición, como memes, remeras, llaveros y muñecos tejidos. Ahora, el público no solo sigue en vivo los hallazgos científicos, sino que también puede vivir la aventura interactiva de explorar el océano.

El videojuego se puede descargar gratis en https://laprofeliber.itch.io/talud-mdp para sumergirte en esta experiencia única. El merchandising del CONICET La exploración del Cañón de Mar del Plata no solo sorprendió por sus hallazgos científicos, sino que también generó una ola de interés popular que trascendió las pantallas. La estrella de mar rojiza, bautizada como “la estrella culona”, se volvió viral y su imagen inspiró desde mini réplicas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales hasta una variedad de productos, como remeras, tazas e imanes. estrella-culona-merchoficial-conicet El merchandising con precios que van desde $24.500 en camisetas hasta más de $60.000 en packs de llaveros acompaña esta tendencia, acercando el conocimiento marino y la experiencia científica a un público más amplio y diverso, fortaleciendo el vínculo entre ciencia y cultura popular. Ambas iniciativas reflejan cómo la ciencia argentina conecta con la sociedad, combinando divulgación, entretenimiento y conciencia sobre la importancia de la investigación.

Temas Conicet

Videojuegos