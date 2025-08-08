La segunda temporada de Merlina en Netflix superó las expectativas Por Carolina Liponetzky







Es de las series más esperadas del año, con el especialista Tim Burton como showrunner y Jenna Ortega como la rebelde y gótica adolescente de la familia Addams, quien hipnotiza en cada escena.

"Merlina" presenta sus primeros 4 capítulos en Netflix, y el 3 de septiembre llegan los finales.

La primera parte de la nueva temporada de "Merlina", de Tim Burton, exhibió una atmósfera más oscura, acorde a lo mejor de Burton, entre "El extraño mundo de Jack" escrita por él o "El cadáver de la novia".

Con nuevos personajes, en los cuatro episodios vistos hasta ahora se advierte que supera las expectativas, con una historia que gira entorno a Merlina enfrentándose a un nuevo director en la escuela, el asedio de la fama y el debilitamiento de sus poderes psíquicos.

Jenna Ortega como la rebelde y gótica adolescente de la familia Addams sigue hipnotizando y se advierte que el producto se asentó. Acaso acertaron en un tono y nuevas vicisitudes tan entretenidas como efectivas. Estos nuevos episodios parecen dejar de lado ese aire de placidez cansina y añaden picardía, horror genuino y sentimiento. El universo de Merlina emerge sin fisuras de manera orgánica, como si no hubiera pasado el tiempo entre el final de la primera temporada y esta.

El carisma de la protagonista se agudiza en esta nueva entrega haciendo del spinoff Addams de Burton tan salvajemente entretenido como disfrutable. Pero el eje en torno a la gran Ortega hace querer que el excelente reparto no sea aprovechado del todo.

Cuestionable acaso este formato de "alas cortadas" por cuanto Netflix presenta la temporada dividida, sin embargo lo visto hasta ahora funciona como gancho ideal para querer ver más en la última parte, que llega el 3 de septiembre.

