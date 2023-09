Insólito: ex piloto de Fórmula 1 reclama un título... de 2008

La categoría pidió al brasileño que no cumpliera esa función mientras esté en conflicto, para no distraer la atención, ya que los medios estarían mucho más interesados en el litigio que amenaza iniciar, que en las formalidades corporativas.

El reclamo de Massa de ser campeón

Massa reclama la corona del Mundial de 2008, aquél que Lewis Hamilton (McLaren) le birló en la última vuelta del año al paulista de Ferrari en el mismísimo GP de Brasil, y justo en San Pablo.

Massa no objeta aquella confusa definición, en la cual durante unos segundos se pensó que él era el campeón y luego se supo que no lo era –Hamilton llegó 5º y logró el cetro por un punto–, sino el resultado de una carrera anterior, la de Singapur, en la que su compatriota Nelson Piquet (h.) chocó intencionalmente para que interviniera el Auto de Seguridad y fuera favorecido su compañero en Renault, el español Fernando Alonso.

En esa interrupción, Massa ingresó a los boxes, sufrió un problema con una manguera de combustible y finalmente abandonó. Hamilton resultó 3º y consiguió puntos que serían decisivos para que lograra, en el cierre del año, su primera corona.

Al tiempo, Bernie Ecclestone, el promotor comercial de la Fórmula 1, manifestó que la colisión de Piquet había sido ex profeso y que lo sabían la F1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Incluso, más tarde lo admitió el propio Piquet.

Massa entiende que de no haberse dado esa situación irregular y punible –hubo sanciones en su momento–, él no habría ido a la calle de boxes y no habría sufrido la causa de deserción. Dice no tener nada contra Hamilton, pero irá a la justicia en caso de no ser correspondido por la categoría... de la que es embajador.

“Perdí la calma, porque me habían robado. Desde entonces nunca estuve relajado. Soy el campeón y me siento así, el 16º campeón de la Fórmula 1 con Ferrari. Mostramos en esa temporada que lo merecíamos”, arguye Massa, que aduce “daños morales” y “de reputación” por no haber quedado como el vencedor del Mundial de 2008.