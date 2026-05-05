Tensión en la Fórmula 1: Lewis Hamilton reaccionó con un gesto polémico tras un cruce con Franco Colapinto

El piloto argentino logró completar su mejor carrera en la competencia. El británico reaccionó luego de un toque con el pilarense.

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 arrancó con incidentes que alteraron por completo el desarrollo de la competencia desde la primera vuelta. Un trompo de Max Verstappen desordenó la grilla y abrió una oportunidad inesperada para Franco Colapinto , que logró escalar posiciones y meterse rápidamente entre los protagonistas.

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Aunque en la salida perdió algunos lugares, el piloto argentino aprovechó el caos inicial y se ubicó sexto , consolidando así una de sus mejores actuaciones en la categoría .

En ese contexto de alta tensión, se produjo un cruce clave entre Franco Colapinto y Lewis Hamilton . Ambos se tocaron en pista, en una maniobra que generó polémica inmediata.

Sin embargo, tras analizar la acción, los comisarios determinaron que no hubo infracción por parte del argentino, por lo que no aplicaron ninguna sanción. El piloto de Alpine logró mantenerse competitivo y finalmente cerró la carrera en un destacado séptimo puesto .

Luego del contacto, y ya en plena recta tras recuperar la posición, Lewis Hamilton protagonizó una reacción que no pasó desapercibida: le mostró el dedo medio a Colapinto mientras continuaba la carrera.

El gesto del siete veces campeón del mundo rápidamente generó repercusión, en una escena poco habitual dentro de la categoría.

La explicación de Hamilton tras la carrera

Finalizada la competencia, el piloto de Ferrari se refirió al incidente y explicó cómo el toque afectó su rendimiento durante el resto de la prueba.

“Tuve muy mala suerte por quedar involucrado en el trompo de Max, porque perdió muchas posiciones. Y después, bueno, el daño por Franco, y eso me hizo perder un montón de carga aerodinámica, y desde ahí quedé en tierra de nadie”, afirmó.

Además, detalló las consecuencias técnicas del impacto: “No hay mucho que decir, simplemente perdí alrededor de medio segundo de carga aerodinámica en el coche y estuve girando tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posible con el daño”.

Hamilton también lamentó el momento en el que ocurrió el incidente: “Sentía que íbamos a ser fuertes en esta carrera. Y, luego, obviamente, con el daño, y es lo peor cuando pasa en la primera vuelta, porque ya no hay nada que podamos hacer”.

Un resultado que reconfigura la Fórmula 1

El británico finalizó la carrera con un resultado condicionado por el incidente, lo que lo dejó en el quinto puesto del campeonato con 49 puntos, por detrás de Lando Norris, que suma 51 unidades.

En la cima, Andrea Kimi Antonelli se consolidó como líder tras conseguir su tercera victoria consecutiva y alcanzar los 100 puntos.

En el campeonato de constructores, Mercedes mantuvo el liderazgo con 180 puntos, ampliando la diferencia sobre Ferrari, que quedó a 70 unidades.

Más allá de la polémica, el saldo fue altamente positivo para Franco Colapinto, que firmó su mejor resultado en la Fórmula 1 y se consolidó como una de las revelaciones de la temporada.

En un inicio caótico y frente a figuras consagradas, el argentino no solo resistió la presión, sino que también dejó su marca en una carrera que tuvo de todo.