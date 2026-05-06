Cambia la temporada 2026 de Fórmula 1: cuál y cuándo es el próximo GP que correrá Franco Colapinto

Ajustes recientes en el calendario alteran el orden de las carreras y generan expectativa por la participación del piloto argentino.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 empieza a tomar forma, pero no sin movimientos que obligan a recalcular. Cambios en fechas, ajustes logísticos y nuevas prioridades dentro del calendario alteraron el orden previsto de varias competencias.

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En ese contexto, la atención en Argentina se posa sobre Franco Colapinto , uno de los nombres que viene empujando fuerte para consolidarse en la máxima categoría. Cada modificación en el cronograma impacta directo en su planificación y en las oportunidades de sumar rodaje.

Entre las carreras que aparecen en el radar inmediato, el Gran Premio de Canadá se perfila como la próxima cita relevante. Con fecha confirmada y un circuito histórico, es una parada que suele ofrecer carreras movidas y margen para sorpresas.

El calendario 2026 no quedó inmune a cambios. La organización ajustó varias fechas con el objetivo de optimizar la logística entre continentes y reducir traslados innecesarios, algo que viene siendo tema de debate puertas adentro.

Estos movimientos generan un efecto dominó con carreras que se adelantan, otras que cambian de mes y equipos que deben reconfigurar su preparación. Para los pilotos jóvenes, como Colapinto, esto puede ser una espada de doble filo porque habrá más oportunidades en algunos casos, pero también menos margen de adaptación.

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Además, hay factores externos que influyen, desde cuestiones climáticas hasta acuerdos comerciales con distintas sedes. El calendario final, entonces, no siempre refleja una lógica puramente deportiva.

Gran Premio de Canadá: cómo es el circuito

El GP de Canadá se corre en el Circuito Gilles Villeneuve, un trazado semipermanente ubicado en Montreal. Es conocido por combinar rectas largas con chicanas técnicas, lo que exige un equilibrio fino entre velocidad y control.

Uno de sus puntos más famosos es el “Muro de los Campeones”, una zona donde varios pilotos históricos terminaron contra las defensas. No es raro ver errores ahí, incluso de nombres pesados.

El circuito también suele ofrecer buenas oportunidades de sobrepaso, algo que no siempre abunda en la Fórmula 1 actual. Las frenadas fuertes y las zonas de DRS hacen que las estrategias jueguen un papel clave, especialmente en carreras con clima cambiante.

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GP de Canadá: cronograma completo

El fin de semana del Gran Premio de Canadá mantiene el esquema habitual de la Fórmula 1, distribuido en tres días de actividad:

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas

Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14 horas

Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo