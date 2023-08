Fórmula 1: endurecerán controles por trampas en los autos

La sospecha de la FIA

Desde el inicio de la temporada, la FIA cree que las escuderías estuvieron jugando con los límites, utilizando sofisticados sistemas para hacer rotar y flexionar los alerones delantero y trasero, además de utilizar trucos para superar satisfactoriamente los exámenes de carga. A raíz de estas sospechas, se endurecerán los controles y será en el próximo GP de Italia, en Monza, en donde algunos utilizarán sus alerones por última vez.

A partir del GP de Singapur del fin de semana del 15 de septiembre, se podrá ver qué tanto influyó la decisión de la FIA, ya que los equipos tendrán tiempo hasta el 8 de septiembre para entregar los planos de montaje de sus vehículos haciendo hincapié en cómo están constituidos sus alerones traseros y delanteros.

verstappen formula q clasificacion canada.jpg Red Bull Content Pool

El que se pronunció recientemente sobre este punto fue el experimentado piloto español Fernando Alonso, cuyo equipo (Aston Martin) fue uno de los primeros afectados debiendo cambiar la composición de su alerón con anterioridad: "No estoy a favor de cambiar los alerones delanteros a mitad de año porque si un monoplaza arranca con algo de flexión, ¿por qué a mitad de año tienes que endurecer esas aletas o algo así?".

"Si un componente no es legal, no debería serlo durante las primeras diez carreras de la temporada", consideró, haciendo referencia a que deberían haber trabajado sobre este punto antes del inicio del campeonato o al final y no en la mitad.