Jaime Durán Barba puso en duda la reelección de Milei y habló de un candidato sorpresa + Agregar ámbito en









El analista criticó a Manuel Adorni, descartó a las figuras tradicionales y aseguró que el rechazo social abre la puerta a un líder antisistema.

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales del próximo año, Durán Barba piensa que los políticos más conocidos no son los favoritos para ganar.

El consultor político Jaime Durán Barba advirtió que la reelección de Javier Milei para 2027 ya no está asegurada, ya que "el escenario electoral argentino es totalmente impredecible" y quedó atrás la idea de un triunfo inevitable. Además, criticó con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto donde el malestar social crece con fuerza. Según el exestratega de Mauricio Macri, los datos más recientes de la consultora Zuban Córdoba respaldan esta mirada y revelan el difícil momento del oficialismo, debido a que "el 64,5% de los argentinos desaprueba la gestión del presidente, y un 71,2% considera necesario un cambio de gobierno".

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Según explicó el experto en una entrevista con Radio Con Vos, el presidente logró conectar con la gente gracias a la rapidez y los videos cortos de las redes sociales. Sin embargo, esa misma velocidad hace que el pensamiento del votante cambie todo el tiempo y sea imposible saber qué pasará en el futuro.

Por otro lado, Duran Barba analizó el problema del funcionario y dejó una regla de oro para la política: “El ministro debe ser alguien que defienda al presidente, no el presidente alguien que defienda al ministro”. Para el especialista, Manuel Adorni cometió una gran equivocación al no ofrecer su renuncia apenas empezó el escándalo por sus gastos y su dinero.

Jaime Durán Barba sobre las Elecciones de 2027 Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales del próximo año, Durán Barba piensa que los políticos más conocidos no son los favoritos para ganar. Debido a esto, mencionó Patricia Bullrich y a Axel Kicillof y dijo: “Personalmente, creo que esos que ya están muy jugados tienen menos posibilidades que alguno que va a aparecer. Alguno que va a aparecer siendo distinto”.

Sobre el gobernador bonaerense, Durán Barba reconoció que es “joven” y que “todo el mundo dice que es un tipo honesto”, pero le señaló un déficit de época: “El hecho de sindicalizar a los deliverys significa que escribe en máquina de escribir”.

Además, explicó que la gente que elige a estos candidatos raros o nuevos no lo hace porque los ame, sino porque quiere castigar a los políticos de siempre. El consultor describió este enojo de los ciudadanos con una frase muy sencilla: “Son tipos que dicen: ‘no, ya estoy cansado del peronismo, del PRO, los radicales, todo esto. ¿Quién hay? Este que es muy raro. Bueno, voy por ese’”.