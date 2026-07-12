La reacción internacional por la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La prensa británica ya palpita el histórico cruce del próximo miércoles en Atlanta, proyectando un choque ideal contra los dirigidos por Lionel Scaloni en la antesala de la gran final.

Argentina le ganó 3-1 a Suiza en Kansas. @afaseleccion

La dramática victoria de la Selección argentina por 3-1 ante Suiza en el tiempo suplementario no pasó desapercibida para los principales medios internacionales. Más allá del análisis del juego, toda la atención se centró de inmediato en el próximo e histórico choque que tendrá la Albiceleste el miércoles en Atlanta.

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En Inglaterra ya se palpita una semifinal "de ensueño", principalmente porque será el primer enfrentamiento oficial entre ambas naciones en 24 años, desde aquel cruce en el Mundial 2002.

El diario The Guardian destacó la enorme resistencia del rival y el sufrimiento argentino, señalando que el equipo se encaminaba a los penales a falta de ocho minutos del alargue contra una Suiza tenaz y organizada que jugaba con diez hombres. Por su parte, Sky Sports resumió el desenlace apuntando directamente a Julián Álvarez que anotó un golazo para concretar una semifinal ideal contra el país británico.

Con un tono mucho más provocador y fiel a su estilo, el tabloide The Sun apeló a la ironía sobre la expulsión del suizo Embolo por simular una falta, ironizando con que una Argentina con 12 hombres venció a una Suiza que jugó con diez, y que al menos eso es lo que dirán los teóricos de la conspiración tras la intervención del VAR.

La prensa internacional reaccionó de inmediato a la dramática clasificación argentina, que selló su pase tras vencer a Suiza en el tiempo extra. @swissnatimen La reacción de la prensa de España y Francia tras el agónico pase de Argentina En España, el foco estuvo puesto en la capacidad de supervivencia del equipo de Lionel Scaloni y en el peso de la camiseta, aunque también llovieron advertencias sobre el nivel futbolístico. El diario Marca tituló que "el campeón se siente invencible" y analizó que se trató del tercer "match-ball" que salva Argentina, rescatando que el partido lo definió Julián justo cuando despertó de un letargo muy grande.

En la misma sintonía, el diario As sentenció con un rotundo "¡Mucha Araña, mucho VAR!", afirmando que la Albiceleste tiene siete vidas porque cuenta con la leyenda de Messi y el regreso goleador de Julián justo cuando más se lo necesitaba. Con una mirada bastante más crítica, El País tituló "Argentina, semifinalista de angustia en angustia", describiendo el presente del campeón como un juego en los huesos que sirvió para esquivar otra bala. Este periódico concluyó que la salvación no llegó a través de Messi, sino gracias al derechazo combado del delantero cordobés que rescató a su selección de un oscuro túnel. Desde Francia se sumaron a la mirada del sufrimiento constante que rodea al combinado sudamericano. El prestigioso diario L'Equipe catalogó a los jugadores argentinos en sus redes sociales como "los reyes del suspenso" bajo el título general de "Otra vez en la cuerda floja". En su crónica, el medio francés recordó que, tras las ajustadas y trabajadas victorias previas ante Cabo Verde y Egipto en las fases anteriores, Argentina pensó que finalmente tendría un respiro el sábado por la noche, pero concluyó que no hubo suerte y los campeones del mundo tuvieron que esforzarse al máximo una vez más para quebrar la resistencia suiza en la prórroga.