Lionel Messi, el hombre récord: todas las marcas que aún puede romper + Agregar ámbito en









El rosarino en su sexta Copa del Mundo se consagró máximo goleador de la historia de la competencia y podrá seguir haciendo historia en los próximos partidos.

Con 18 goles, Messi es el máximo goleador en la historia de los mundiales. @afaseleccion

Si algo está demostrando Lionel Messi en este Mundial es que sigue vigente, sigue compitiendo y sigue rompiendo récords. Son múltiples las marcas que el astro argentino rompió en esta Copa del Mundo, pero también son muchas las que puede conseguir.

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Ya puede tachar de su lista ser el máximo goleador de la historia de los mundiales, ser el jugador con más penales pateados y errados en la competencia y ser el futbolista que más goles consecutivos hizo para su selección.

La marca con la que Lionel Messi podría superar a Pelé En todos los mundiales, la Pulga suma ocho asistencias en total. Quien lidera esa estadística es Pelé con diez pases gol. En esta edición Messi todavía no sumó ninguna asistencia porque los cinco goles de la Selección Argentina fueron todos de él, pero es una cifra alcanzable suponiendo que la Albiceleste llegue al partido final el 19 de julio.

Podría convertirse en el máximo goleador desde afuera del área Ser el máximo goleador de la historia no es suficiente, también podría serlo en goles de larga distancia. Con su gol para el 1-0 contra Argelia alcanzó al brasileño Rivelino, el único jugador que ostentaba esa marca y al que podría superar.

El volante de la Canarinha convirtió tres de afuera del área en México 1970 contra Checoslovaquia, Perú y Uruguay y otros dos en Alemania 1974 frente a Zaire y Alemania Oriental.

Por su parte el diez argentino anotó tres en Brasil 2014, frente a Bosnia, Irán y Nigeria, otro ante México en Qatar 2022 y el último en Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a Argelia. messi austria 2 Lionel Messi, eterno: tras su actuación ante Austria, sigue quebrando récords. @seleccionargentina Una marca que no se rompe desde Uruguay 1930 Hace casi 100 años, Guillermo Stábile hizo ocho goles en cuatro partidos en el primer Mundial de la historia. Es la mayor cantidad de tantos convertidos por un argentino en una sola Copa del Mundo. Messi ya lleva cinco en tan solo dos partidos y podría superar esa cifra. El selecto grupo de jugadores que jugaron tres finales del Mundo Si la Selección Argentina alcanza el partido del 19 de julio en el MetLife Stadium, Lionel Messi compartirá una marca con estrellas históricas del fútbol mundial: jugar tres finales del mundo. Los brasileños Pelé (1958, 1962 y 1970), Cafú (1994, 1998 y 2002) y Ronaldo (1994, 1998 y 2002), junto con los alemanes Matthäus (1982, 1986 y 1990) y Pierre Littbarski (1982, 1986 y 1990) comparten ese récord. El argentino disputó la final de Brasil 2014, es el único que continua de aquel plantel subcampeón, y Qatar 2022 donde se consagró campeón.