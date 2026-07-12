Tras los ataques a Kylian Mbappé, Mariano Rajoy abrió otra polémica y aseguró que Francia juega "sin franceses"

Dirigentes políticos, medios y organizaciones rechazaron las declaraciones del expresidente español sobre la Selección francesa y las calificaron de "absolutamente inaceptables".

Pese al ruido extrafutbolístico, Francia mantiene un rendimiento sólido dentro del campo de juego. Con Mbappé como figura y máximo referente ofensivo, el conjunto francés volvió a posicionarse como uno de los grandes candidatos al título y buscará dar un nuevo paso hacia la final del Mundial.

Francia se instaló entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026 , pero su recorrido no estuvo marcado únicamente por el rendimiento futbolístico. La selección dirigida por Didier Deschamps y, especialmente, su capitán, Kylian Mbappé , quedaron en el centro de una serie de controversias políticas y sociales que trascendieron el deporte y tuvieron repercusión internacional. Ahora se sumóel expresidente español Mariano Rajoy , quien escribió este domingo en una columna que el equipo de Les Bleus tiene "un altísimo nivel, pero sin franceses".

El racismo y la discriminación tomaron el centro de la escena con diferentes incidentes en los últimos días, como los que protagonizaron la senadora paraguaya Celeste Amarilla y la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , con comentarios provocadores. Los comentarios de Rajoy fueron en referencia al origen de buena parte de los futbolistas del plantel francés, lo que generó un amplio rechazo en España y reabrió el debate sobre identidad, inmigración y racismo en el fútbol europeo.

Mariano Rajoy escribe columnas tras cada partido de la selección española en El Debate desde el inicio del Mundial. La de este viernes, titulada 'Hoy llegó el desquite', repasaba la victoria de España ante Bélgica y avanzaba lo que viene por delante: el cruce de semifinales contra Francia.

Ahí es donde el expresidente del Gobierno introdujo la frase que ha acabado copando la conversación. Después de reconocer que Francia "ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición", que "ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial" y que ocupa "la primera posición del ranking FIFA", añadió: "Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses" .

El problema es que, además de los tintes racistas, la afirmación no se sostiene con los datos . De los 26 futbolistas convocados por Didier Deschamps, solo tres nacieron fuera de Francia :

Dirigentes políticos y la prensa francesa repudiaron las palabras del expresidente español, quien afirmó que el seleccionado galo juega "sin franceses".

Michael Olise, nacido en Londres de padre británico-nigeriano y madre franco-argelina.

Marcus Thuram, nacido en Parma porque su padre, Lilian Thuram, jugaba entonces en Italia

Brice Samba, nacido en la República Democrática del Congo.

Los tres tienen nacionalidad francesa y han crecido, en su mayoría, vinculados al fútbol formativo del país.

Políticos franceses denuncian "racismo" de expresidente español por artículo sobre la selección

A escasos días de la semifinal del Mundial entre Francia y España, Mariano Rajoy, presidente del gobierno entre 2011 y 2018 por el Partido Popular (conservador), analizó a la selección francesa en el medio El Debate. En su columna el exmandatario español valoró que el equipo de Deschamps cuenta con "una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

"La selección francesa no incluye sólo a franceses. Francia no es un país étnico, no tiene color de piel o religión. Es una nación política reunida alrededor de los valores republicanos. Mal que le pese a la derecha racista", reaccionó en la red social X el patrón del Partido Socialista francés Olivier Faure.

"Ayer, una senadora de Paraguay, ahora el expresidente del gobierno de España: no pueden impedir expresar un racismo mugriento para tratar de enfadar a nuestro gran equipo de Francia", cargó por su parte Fabien Roussell, líder del Partido Comunista francés.

Tambien han llegado reacciones por parte del gobierno galo. "Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de 'salidas de tono'. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa", cargó la ministra de Ultramar Naima Moutchou, del partido de centroderecha Horizontes, invitando a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a iniciar "medidas".

La también ministra Aurore Bergé, encargada de la cartera de Lucha contra las Discriminaciones, criticó los "repetidos deslices racistas". "Es momento de que paren y que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde somos juzgados por nuestro talento y no por ningún otro criterio", añadió la política del partido Renacimiento.

El ministro de Interior Laurent Núñez, al ser preguntado en la televisión BFMTV, valoró que si esa declaración "era exacta", era "absolutamente inaceptable". La embajada de Francia en Madrid también reaccionó en redes sociales: "Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también".

La senadora paraguaya y sus duros comentarios contra Mbappé

El episodio se sumó a otra fuerte controversia ocurrida días antes, cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó mensajes con contenido racista contra Mbappé tras la eliminación de Paraguay. El delantero respondió calificando a la dirigente como una persona "despreciable" e "indigna de su cargo", mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, la Federación Francesa de Fútbol y el Real Madrid expresaron públicamente su respaldo al atacante. Incluso la Justicia francesa abrió una investigación por presunta incitación al odio.

Pese al ruido extrafutbolístico, Francia mantiene un rendimiento sólido dentro del campo de juego. Con Mbappé como figura y máximo referente ofensivo, el conjunto francés volvió a posicionarse como uno de los grandes candidatos al título y buscará dar un nuevo paso hacia la final del Mundial.

Mbappé le respondió a la senadora paraguaya.

Así, mientras las controversias políticas y sociales rodean a la selección gala, el equipo intenta mantener el foco en el objetivo deportivo: conquistar una nueva Copa del Mundo y confirmar el dominio que viene mostrando en los últimos años.

La embajada de Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza por llamar "equipo africano" a su Selección

La embajada de Francia declaró "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza, tras llamar al seleccionado galo "equipo africano". En un tuit, la funcionaria Hebe Casado apuntó contra el equipo europeo en contexto del partido que jugó contra Paraguay. "Equipo africano flojo de modales", fue la frase polémica de la vice de Alfredo Cornejo que derivó en un conflicto diplomático al confirmarse que la Embajada de ese país la declaró "persona no grata".

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

De acuerdo a la información, la Embajada de Francia en la Argentina tomó la decisión de que Casado no pueda pisar la sede diplomática ni compartir actividades con autoridades de ese país a menos que se retracte.

De igual manera, "ningún funcionario francés participará en una reunión con el gobierno de la provincia de Mendoza si Hebe Casado está presente".

Al respecto, el embajador de Francia en la Argentina Romain Nadal sostuvo al medio citado que "el racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina".