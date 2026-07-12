Cómo llega Inglaterra al duelo con la Selección argentina: resultados y goles en el Mundial 2026

El equipo de Thomas Tuchel tuvo menos minutos de juego que la Albiceleste en alargues, aunque recorrió más de 17.500 kilómetros durante el torneo.

Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial 2026 tras superar a Noruega en el tiempo suplementario y ahora enfrentará a Argentina.

La Selección de Inglaterra llegará a la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina con una ventaja en el aspecto físico, ya que acumuló menos minutos en tiempo suplementario que el conjunto de Lionel Scaloni . Ambos equipos necesitaron del alargue en sus últimos partidos, aunque la Albiceleste tiene una mayor carga de minutos disputados.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel derrotó 2-1 a Noruega en los cuartos de final y logró su clasificación tras disputar por primera vez en esta fase de eliminación directa un encuentro que se extendió más allá de los 90 minutos. Antes de ese partido, Inglaterra había resuelto sus cruces dentro del tiempo reglamentario.

Argentina, en cambio, acumula dos partidos con tiempo suplementario durante la fase decisiva del Mundial. El primero fue en los dieciseisavos de final ante Cabo Verde , donde necesitó del alargue para avanzar, y el segundo ocurrió este sábado frente a Suiza , en una victoria por 3-1 que le permitió meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Además, el seleccionado inglés contará con más horas de recuperación antes del duelo del miércoles. Inglaterra disputó su partido de cuartos de final a las 18 (hora argentina) , mientras que el equipo de Scaloni jugó desde las 22 , una diferencia que puede resultar importante a esta altura de la competencia.

El equipo de Thomas Tuchel llega al duelo con la Albiceleste con menos minutos de alargue disputados, aunque fue la selección que más viajó durante el torneo.

Jude Bellingham y Harry Kane se transformaron en los principales referentes ofensivos de Inglaterra durante el Mundial 2026. El mediocampista del Real Madrid fue decisivo en los momentos más importantes del torneo, mientras que el delantero del Bayern Munich aportó su jerarquía y capacidad goleadora para sostener al equipo de Thomas Tuchel .

Bellingham llega a la semifinal contra Argentina como uno de los máximos goleadores de la Copa del Mundo. El volante marcó un doblete ante Noruega en los cuartos de final, incluido el gol del triunfo en el tiempo suplementario, y alcanzó los ocho tantos, cifra que lo ubica en lo más alto de la tabla junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Su influencia no se limita a los goles. El futbolista de 23 años fue una de las piezas más completas del seleccionado inglés, con presencia en ataque, capacidad para romper líneas y protagonismo en los partidos de mayor exigencia. Su aparición en los momentos clave lo convirtió en una de las grandes figuras del Mundial.

Por su parte, Harry Kane volvió a ser una garantía para Inglaterra en una nueva Copa del Mundo. El delantero acumuló seis goles en el torneo y se mantiene como una de las principales amenazas ofensivas del equipo. Aunque no pudo marcar ante Noruega en los cuartos de final, su peso dentro del ataque inglés continúa siendo fundamental.

Con la experiencia de Kane y el presente de Bellingham, Inglaterra llega a la semifinal frente a Argentina con dos futbolistas capaces de definir partidos cerrados. Ambos serán las principales cartas ofensivas de un equipo que busca regresar a una final mundialista.

Inglaterra, el equipo que más viajó entre los semifinalistas

Aunque los números favorecen al conjunto europeo en cuanto al desgaste por minutos jugados, la logística del Mundial muestra otro panorama. Inglaterra fue la selección que más kilómetros recorrió entre los cuatro semifinalistas.

El conjunto europeo eliminó a Noruega en cuartos de final y quedó entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

Desde su concentración en Kansas City, el equipo británico tuvo que trasladarse por distintas sedes durante el torneo. Pasó por Dallas, Boston, Nueva York/Nueva Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Miami, regresando a su base entre cada encuentro.

En total, el seleccionado inglés acumuló cerca de 17.500 kilómetros de vuelos internos durante la Copa del Mundo. De esta manera, el duelo ante Argentina tendrá dos factores contrapuestos: una ventaja europea en la recuperación física dentro del campo y un desgaste mayor por la extensa logística de viajes.

Resultados de Inglaterra en el Mundial 2026