Lionel Messi rompió el silencio en su cumpleaños: "Nací así porque Dios me eligió a mí"







El capitán de la Selección Argentina brindó una entrevista que se dio a conocer en estas horas. Habló sobre sus comienzos en el fútbol y logros, entre otros temas.

Messi en una entrevista habló de todo en su cumpleaños

Lionel Messi, capitán y símbolo de la Selección Argentina, brindó una entrevista en medio de su participación en la Copa América justo en su cumpleaños. Fue con Juan Pablo Varsky para su programa llamado "Clank!".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mejor jugador del mundo recordó sus inicios en Rosario con una pelota de fútbol, donde aclaró que no se daba cuenta de lo diferente que era. "Por lo que dicen, desde muy chico siempre era diferente. La gente me iba a ver. Yo no me daba cuenta. Fui entendiendo eso cuando fui creciendo", afirmó.

"Tenía 3 ó 4 años y no era consciente del Mundial y todos los títulos que se jugaba. Símplemente jugaba porque me encantaba la pelota, me divertía estar con una pelota. Era mi pasatiempo. Vivía a toda hora pateando y buscando a alguno para jugar. Nací con eso", contó Messi.

Además, se refirió a su talento natural para el fútbol. "Tengo muy claro que nací así porque Dios me eligió a mí, fue un don el que me dio. Yo intenté aprovecharlo, hice todo lo posible para sacarle todo el jugo. La verdad, si bien hice muchas cosas, no hice nada para ser el jugador que ya de chiquito era", expresó, a corazón abierto.

Messi disfruta sus últimos años en el fútbol "Después de haber conseguido todos los objetivos y haber tenido más de lo que hubiese imaginado y soñado desde chiquito... Hoy estoy disfrutando como aquel chico. Sé que cada vez falta menos, que son menos los años que me quedan por edad. Intento disfrutar el fútbol adentro de una cancha y los momentos que vivo en el día a día también", sentenció el astro rosarino. 2024-06-21T001915Z_69162078_UP1EK6L00W2SZ_RTRMADP_3_SOCCER-COPA-ARG-CAN-REPORT.JPG Lionel Messi. Reuters Su llegada a Barcelona y el cambio que tuvo con Guardiola “Me habían elegido por el jugador que era y yo no iba a cambiar porque era lo que había hecho hasta ese entonces. Sí incluí un montón de cosas que me enseñaron y que hoy es más normal, pero en ese momento hasta un jugador de primera que venía de afuera le costaba la manera de entender la forma de jugar del Barcelona”. "Yo no le daba mucha bola a la táctica y creo que con Guardiola aprendí muchísimo y empecé a entender mucho más del juego, los espacios, la tenencia de pelota, manejar los partidos a través de la pelota", reconoció. En este sentido, agregó: “Yo creo que hoy se ve muchísimo más y Guardiola lo llevó por todo el mundo”. La crítica de Messi a los entrenadores de infantiles y juveniles de hoy en día “Creo que también confundió un poco la época de Guardiola porque todo el mundo quiso copiar y jugar de esa manera y muchas veces a chicos de 6 o 7 años les empiezan a decir que tienen que jugar a uno o dos toques, que tienen que jugar rápido, que no pueden tener mucho la pelota y creo que a esa edad tiene que pasar lo que me pasó a mi. Cada uno es como es, hay que enseñarles pero tampoco quitarles la espontaneidad a cada uno", aseguró. La clave de la "Scaloneta" según Messi A la hora de analizar las virtudes de la selección argentina multicampeona de Scaloni, Messi no dudó: “Nosotros encontramos unos medios maravillosos, donde la mayoría en algún momento fue enganche y se nota mucho eso. El enganche es un jugador diferente que pierde pocas pelotas y nosotros en el medio empezamos a perder pocas pelotas“. Y no escatimó en elogios al referirse a Enzo Fernández, Alexis MacAllister y Rodrigo De Paul: “Lo que eran Xavi, Iniesta y Busquets en su momento hoy lo encontramos en la Selección también“. Foto pendiente de Messi: con Michael Jordan “Me parece a nivel deportivo lo más groso que hay y después de haber visto su serie me acercó mucho más a lo que fue él. Es una lástima que no haya podido vivir esa época en vivo porque me hubiese encantado. No sé mucho de básquet, tampoco ni soy muy seguidor pero creo que él fue algo diferente en todos los deportes y tengo una admiración muy grande hacia él. Me pidieron tantas fotos, que por qué no tener una con él, sería algo muy lindo“.

Temas Lionel Messi