Lionel Messi en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1: apoyo a Franco Colapinto y se subió al auto de Kimi Antonelli

El capitán argentino dijo presente en el paddock junto a su familia, se acercó al box y vivió un encuentro especial con el piloto argentino de Alpine.

La presencia de Lionel Messi se convirtió en uno de los grandes atractivos del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 , que cambió de horario debido al pronóstico del clima con lluvias y tormentas. El capitán del Inter Miami apareció en el paddock acompañado por su familia y rápidamente generó impacto entre fanáticos y protagonistas del automovilismo.

Messi llegó junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, en una visita que combinó espectáculo y cercanía con el mundo motor. Durante su recorrido, protagonizó momentos que se volvieron virales, como su acercamiento a uno de los monoplazas e incluso la posibilidad de subirse para conocerlo desde adentro.

El foco también estuvo puesto en su encuentro con Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo argentino. Ambos compartieron un momento en la previa de la carrera, en una imagen que simbolizó el cruce entre dos mundos deportivos que despiertan pasión en el país.

Para Colapinto, la visita tuvo un valor especial: el respaldo de la máxima figura del fútbol argentino en un fin de semana clave dentro del calendario de la Fórmula 1. El piloto afrontó la competencia con una motivación extra, en medio de la creciente expectativa por su desempeño.

Así fue el encuentro de Lionel Messi con Franco Colapinto

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Messi en el auto de Antonelli

Lionel Messi volvió a ser protagonista, esta vez fuera del fútbol. En la previa del Gran Premio de Miami, el capitán de la Selección argentina sorprendió al meterse de lleno en el mundo de la Fórmula 1: se subió al monoplaza del joven piloto italiano Kimi Antonelli y generó una de las imágenes más virales de la jornada.

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El rosarino, que asistió al evento junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, recorrió el paddock con total naturalidad, pero fue su acercamiento al auto lo que se llevó todas las miradas. Messi no solo observó de cerca el vehículo, sino que también se animó a sentarse en el cockpit para conocer cómo es la experiencia desde adentro.