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27 de abril 2026 - 15:29

Andrea Rincón reveló detalles de su encuentro con Lionel Messi: ¿estaba separado de Antonella Roccuzzo?

Tras su paso por un programa de streaming, la actriz rompió el silencio sobre su breve romance con el capitán de la Selección. Sus declaraciones generaron furor en redes sociales.

Las declaraciones de Andrea Rincón sobre su supuesto romance con Lionel Messi.&nbsp;

Las declaraciones de Andrea Rincón sobre su supuesto romance con Lionel Messi. 

Andrea Rincón volvió a generar debate en redes sociales a raíz de sus declaraciones en el programa de Martín Cirio. En esta oportunidad, la actriz se refirió a su pasado con Lionel Messi y brindó detalles sobre el encuentro amoroso que habrían protagonizado años atrás.

"¿Qué fue lo que pasó con Messi?", preguntó el famoso streamer Martín Cirio. Un tema que sin dudas iba a dejar reacciones. Andrea Rincón respondió: "Pasa que me van a dar por todos lados. Imagínate que cuando pasó todo esto tenía 24 años".

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En ese momento, la actriz contó detalles sobre el después del primer encuentro con Messi: "Al otro día él metió un gol. Y yo dije 'Este se la re creyó. Porque yo le había dicho que traía suerte".

En referencia a la figura de Antonela Roccuzzo en esa época, Andrea Rincón expreso firme: "Él no estaba con Antonela, es lo único que voy a decir. Él no le fue infiel a Antonela, no estaba porque lo sé, porque me llamaron muchas personas, no fue infiel, no estaba con ella. No miento".

Las declaraciones de Andrea Rincón sobre su encuentro con Lionel Messi

video andrea rincon sobre messi

Las declaraciones de Andrea Rincón sobre su encuentro con Messi, durante el programa de stream de Martin Cirio.

El recorte del programa comenzó a circular con fuerza en X, TikTok e Instagram, donde usuarios debatieron sobre la veracidad del relato y el contexto en el que habría ocurrido.

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