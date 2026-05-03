Lionel Messi cumplió 100 partidos en Inter Miami en una noche agridulce: golazo y derrota en el clásico frente a Orlando City + Seguir en









El argentino brilló con un golazo en el clásico de Florida, aunque Inter Miami no logró sostener la ventaja inicial.

Inter Miami y Orlando City protagonizaron un clásico cambiante en la MLS.

Lionel Messi marcó un golazo en su partido 100 con el Inter Miami, pero el equipo perdió 4-3 ante Orlando City tras ir ganando 3-0 en el Clásico del Sol de la Major League Soccer, en una derrota inesperada que transformó una noche que parecía perfecta en un duro golpe.

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El encuentro comenzó con dominio claro del conjunto local. A los cuatro minutos, un centro preciso de Telasco Segovia encontró a Ian Fray, que abrió el marcador rápidamente en el Nu Stadium. Más tarde, a los 25, el propio Segovia amplió la ventaja tras una gran jugada de Messi, quien combinó con Luis Suárez y asistió al venezolano para el 2-0.

El gol de Messi y un giro inesperado A los 34 minutos llegó el momento más destacado de la noche. Suárez habilitó a Messi, que frenó la pelota con un amague, se perfiló hacia su zurda y dejó en el camino al defensor Iago Teodoro antes de definir abajo, contra el palo derecho del arquero Maxime Crépeau. Era el 3-0 y parecía sentenciar el clásico.

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Sin embargo, el desarrollo dio un vuelco inesperado. Orlando City reaccionó con tres goles del argentino Martín Ojeda y logró completar la remontada con el tanto decisivo de Tyrese Spicer, que selló el 4-3 definitivo.

Una marca personal en una noche amarga Más allá del resultado, el encuentro tuvo un significado especial para Messi, que alcanzó su partido número 100 con Inter Miami. Con su tanto, suma 12 goles en la temporada en Estados Unidos y llegó a los 905 en su carrera profesional. Desde su llegada a la MLS, el capitán argentino acumula 86 goles y 45 asistencias. La cuenta oficial de la liga destacó su conquista con una frase que resume su talento: “Messi es mágico”. Sin embargo, lo que parecía una celebración terminó convirtiéndose en una noche amarga en el clásico de Florida.