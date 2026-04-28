Franco Colapinto cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi en Miami y revolucionó las redes

El piloto de Fórmula 1 se reunió con el capitán de la Selección en el predio de Inter Miami, en la previa del Gran Premio. También estuvo Rodrigo De Paul.

La foto entre Lionel Messi, Franco Colapinto y Rodrigo De Paul se dio en la previa del GP de Miami.

La reunión tuvo lugar en el centro de entrenamiento de Inter Miami y rápidamente se volvió viral. Las imágenes del encuentro entre el piloto argentino y los campeones del mundo fueron celebradas como una postal histórica para el deporte nacional , al reunir en un mismo escenario a figuras de la Fórmula 1 y del fútbol internacional.

La postal fue compartida por YPF, en el marco de una acción que tiene como embajadores a las tres figuras argentinas. " La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores", escribió la petrolera.

La visita se produjo en la antesala de un nuevo desafío para el pilarense, que se prepara para disputar el Gran Premio de Miami dentro del calendario de la máxima categoría.

La expectativa de Franco Colapinto por conocer a Lionel Messi

Desde su llegada a la Fórmula 1, la posibilidad de un encuentro con Messi había generado gran expectativa entre los fanáticos. Días atrás, su padre, Aníbal Colapinto, había contado que ambos ya habían tenido contactos informales e incluso deslizó entre risas que “se debían un almuerzo o un asado”.

En ese contexto, el periodista Juan Fossaroli le había consultado al piloto sobre la posibilidad concreta de concretar la reunión durante el fin de semana en Miami. Colapinto se mostró entonces cauteloso, aunque ilusionado: “No sé, yo no organizo nada. Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo y me encantaría que se dé, pero me gustaría que sea algo natural y no algo de marketing”, sostuvo.

El piloto de Alpine también había reconocido el impacto de estar frente a uno de los mejores deportistas de la historia: “Si sucede, buenísimo, pero sino será en otro momento”, había afirmado, priorizando que el vínculo se diera de manera genuina.