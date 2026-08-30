Los Leones consiguieron la medalla de bronce: derrotaron 2-1 a Países Bajos y obtuvieron el tercer puesto en el Mundial de Hockey

La Selección argentina masculina de hockey derrotó 2-1 a Países Bajos en Bélgica y se quedó con la medalla de bronce. El equipo dirigido por Lucas Rey igualó su mejor actuación histórica.

Argentina se recuperó de la caída ante Alemania en semifinales, venció a Países Bajos en un final dramático y conquistó la medalla de bronce. Es la segunda vez que Los Leones terminan entre los tres mejores de un Mundial.

Los Leones volvieron a hacer historia. Tras el logro de Las Leonas , la Selección argentina masculina de hockey sobre césped derrotó 2-1 a Países Bajos en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 y conquistó la medalla de bronce. El equipo dirigido por Lucas Rey cerró así una actuación extraordinaria y repitió el mejor resultado de su historia en una Copa del Mundo.

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El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, ante uno de los grandes candidatos al título y vigente campeón olímpico. Argentina se impuso en un partido cerrado y de enorme tensión, con un gol decisivo sobre el final.

La conquista tiene además un valor especial porque Los Leones habían quedado a las puertas de la final tras perder 2-1 ante Alemania en semifinales. Ahora, con el triunfo ante Países Bajos, consiguieron cerrar el torneo con una medalla y volver a ubicarse entre los mejores del mundo.

Argentina salió a buscar el partido con la intención de olvidar rápidamente el golpe sufrido ante Alemania. En la fase inicial del Mundial, los neerlandeses ya habían derrotado 3-1 al seleccionado argentino, por lo que el duelo por el bronce también significaba una oportunidad de revancha.

El encuentro volvió a ser equilibrado, como había ocurrido en el primer enfrentamiento. Los dos equipos se alternaron el dominio y tuvieron oportunidades para ponerse en ventaja, aunque las defensas y los arqueros fueron protagonistas.

Los Leones cerraron un Mundial inolvidable con una victoria 2-1 ante Países Bajos y volvieron a subirse al podio después de 12 años. Argentina repitió el tercer puesto conseguido en La Haya 2014.

La apertura del marcador llegó para Argentina en el tercer cuarto. Tomás Domene, una de las grandes figuras del seleccionado durante todo el campeonato, apareció para marcar el 1-0 y llevar tranquilidad al conjunto de Lucas Rey.

El delantero aprovechó una asistencia de Facundo Zárate y convirtió para alcanzar los 10 goles en el torneo, consolidándose como uno de los máximos anotadores del Mundial.

Países Bajos reaccionó y Argentina no se rindió

La ventaja argentina duró poco. Países Bajos consiguió el empate en el comienzo del último cuarto a través de Floris Middendorp, quien convirtió después de un córner corto cuando el conjunto neerlandés incluso tenía un jugador menos.

Con el 1-1, el partido entró en una etapa de máxima tensión. Ambos seleccionados sabían que cualquier error podía significar quedarse fuera del podio.

Argentina sostuvo la presión, encontró espacios y siguió buscando el gol que le permitiera quedarse con la medalla. La insistencia tuvo premio sobre el cierre del encuentro, cuando Los Leones consiguieron el 2-1 definitivo y desataron el festejo.

El triunfo permitió que el equipo argentino terminara el Mundial con una victoria ante uno de los grandes históricos del hockey internacional.

El segundo bronce de la historia

La medalla conseguida en Bélgica representa el segundo podio mundialista para Los Leones. El antecedente había sido en La Haya 2014, cuando Argentina también terminó en el tercer lugar. De esta manera, el seleccionado masculino igualó su mejor posición histórica en una Copa del Mundo y confirmó su lugar entre las potencias del hockey internacional.

El recorrido de Argentina en este Mundial fue de menor a mayor. En la primera fase derrotó a Japón por 3-0, cayó 3-1 ante Países Bajos y luego goleó 7-1 a Nueva Zelanda para avanzar a la siguiente instancia.

Ya en la segunda ronda, Los Leones consiguieron dos victorias de enorme valor: derrotaron 3-1 a Inglaterra y superaron 5-3 a India para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Una generación que vuelve a poner a Argentina en el podio

La derrota ante Alemania en semifinales había dejado la sensación de una oportunidad perdida. El conjunto argentino estuvo cerca de alcanzar por primera vez una final mundialista, pero terminó cayendo 2-1 ante el vigente campeón.

Sin embargo, Los Leones tuvieron la capacidad de reaccionar. En apenas 48 horas dejaron atrás la frustración y afrontaron el partido por el tercer puesto con la motivación de conseguir una medalla.

El resultado terminó coronando una campaña que vuelve a colocar al hockey masculino argentino en el podio mundial.

La conquista llega, además, un día después de otra hazaña del hockey argentino: Las Leonas derrotaron a Países Bajos en la final femenina y se consagraron campeonas del mundo por tercera vez en su historia.

Así, Argentina cerró un fin de semana inolvidable para el hockey. Las Leonas se quedaron con el oro y Los Leones con el bronce: dos selecciones argentinas entre las mejores del mundo en la misma Copa del Mundo.