Julián Álvarez volvió a entrenarse con el Atlético de Madrid en plena incertidumbre por su futuro

El delantero argentino se reincorporó al trabajo colectivo tras una indisposición y a tres días del cierre del mercado, mientras crece la posibilidad de que continúe en Madrid.

Julián Álvarez volvió este domingo a entrenarse con el plantel del Atlético de Madrid después de varios días de ausencia por una indisposición, según la versión oficial del club. Su regreso se produjo a tres días del cierre del mercado de pases y mientras todavía permanece abierta la incógnita sobre su continuidad en el equipo.

El delantero argentino no había participado de las prácticas del miércoles, jueves ni viernes por la mañana y tampoco formó parte del último entrenamiento previo al partido frente al Sevilla. El viernes por la tarde, sin embargo, comenzó a trabajar de manera individual junto a un preparador físico.

El sábado, Álvarez quedó afuera de la convocatoria para el encuentro disputado en el Sánchez-Pizjuán, donde el Atlético de Madrid consiguió una victoria por 3-1 . Un día después, el atacante volvió a trabajar junto a sus compañeros y se mostró con normalidad bajo las órdenes de Diego Simeone.

Durante los primeros 15 minutos del entrenamiento abiertos a los medios, el delantero pudo ser visto muy cerca de Cristian “Cuti” Romero , su compañero y amigo. La imagen se produjo mientras el argentino retomaba el trabajo colectivo luego de varios días marcados por la ausencia y las dudas alrededor de su situación.

El delantero argentino había quedado afuera del partido que el Atlético ganó 3-1 ante Sevilla.

La vuelta al grupo se da además en un momento decisivo. El mercado español cerrará este martes a las 23:59 , por lo que quedan poco más de dos días para determinar si Álvarez continuará en el Atlético o si finalmente se concretará una salida.

Barcelona quedó afuera de la disputa, pero el Arsenal insiste en incorporarlo

El futuro del delantero está atravesado por su frustrado deseo de incorporarse al Barcelona. El Atlético de Madrid cerró públicamente la puerta a una transferencia al conjunto catalán, mientras que Álvarez mantiene su postura de no aceptar un traspaso a otro club que no sea el blaugrana.

La otra alternativa es el Arsenal, que aparece como el principal interesado en contratarlo. La operación podría alcanzar una cifra cercana a los 150 millones de euros, aunque esa posibilidad no convence por el momento al futbolista argentino.

Con el Barcelona descartado y el Arsenal como pretendiente, la continuidad de Álvarez en el conjunto rojiblanco aparece cada vez como una posibilidad más concreta. Su reincorporación a los entrenamientos también representa una señal dentro de un escenario que todavía puede cambiar antes del cierre del mercado.

El Atlético de Madrid rechazó públicamente una posible transferencia de Álvarez al Barcelona. DU Sport

El Atlético espera contar con él después del cierre

Antes del partido contra Sevilla, Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, se refirió a la situación del delantero y aseguró que el plan del club con él es “clarísimo”.

“Él tuvo unos días que no se encontró bien, ayer -por el viernes- ya se entrenó y esperamos que se integre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de Liga”, afirmó el directivo.

Ese encuentro será frente al Athletic Club, el próximo sábado, cuando el mercado de fichajes ya haya cerrado. Si no se produce una transferencia antes de ese momento, Julián podría volver a estar disponible para Simeone en una nueva jornada de LaLiga.