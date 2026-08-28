Los Leones cayeron ante Alemania en semifinales y jugarán el tercer puesto contra Países Bajos + Agregar ámbito en









Luego de un partido con pocos tiros al arco, los teutones aprovecharon sus oportunidades y lograron la clasificación a la final. Aún así, la Albiceleste buscará igualar su mejor participación en la historia: el tercer puesto.

Los Leones no pudieron pasar a la final del Mundial 2026 de hockey, pero jugarán el tercer puesto el domingo contra Países Bajos. @hockey.worldcup

Este viernes, Los Leones perdieron 2 a 1 contra Alemania y quedaron afuera del Mundial de hockey sobre césped 2026. Tras un encuentro cerrado en la primera parte, ambos equipos se activaron después del descanso largo, pero la Selección alemana masculina desplegó un gran juego asociado de cara al arco y se llevó el encuentro.

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Aún así, la participación de Los leones no finalizó y jugarán el próximo domingo por el tercer puesto contra Países Bajos, a las 14 horas (horario Argentina). Además, buscarán igualar el mejor resultado conseguido: el histórico tercer puesto en el Mundial de La Haya 2014.

View this post on Instagram La cronología del partido Luego de que el partido se retrasó cerca de 50 minutos por el tiempo que tardó la otra semifinal, entre España y Bélgica, el árbitro le dio comienzo al primer cuarto. Lo más destacado en los primeros 15 minutos fue que hubo una tarjeta verde para cada lado, pero no hubo tiros al arco.

Ya en el segundo cuarto, Alemania hizo que ingrese la pelota en el arco Albiceleste pero no valió porque el remate fue desde fuera del área y ningún teutón la tocó dentro de ella, por lo que fue instantáneamente anulado. Luego de esa ocasión, el encuentro se mantuvo cerrado y todo siguió 0 a 0.

Alemania y la posesión. @hockey.worldcup Los goles llegaron en la segunda parte Después del descanso largo, los alemanes se conectaron con el ataque y consiguieron poner el primer tanto del encuentro. Moritz Ludwig asistió y Justus Weigand puso el stick para el 1 a 0, tras una gran jugada colectiva.

Pese a un tercer cuarto muy parejo en el que Alemania pudo sumar en el marcador, la inquietud de la Argentina se hizo sentir y en el primer minuto del último cuarto recibieron el primer córner corto del encuentro a su favor y Tomás Domene la mandó a guardar para estampar el 1-1. El festejo argentino tras el 1-1. @hockey.worldcup En consecuencia de la fricción del partido en los minutos finales, Lucio Méndez recibió la tarjeta amarilla y Los Leones estuvieron con un jugador menos durante 5 minutos. Finalmente, Alemania aprovechó el jugador de más y puso el 2 a 1. Ludwig volvió a meter un buen pase, Weigand la impusó en la dirección del arco y Kaufmann la empujó para sentenciar el encuentro. Pese al esfuerzo, Argentina no se pudo quedar con el partido. @hockey.worldcup Pese a este resultado, la Selección argentina masculina de hockey se fue con la cabeza en alto del estadio Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y buscarán con orgullo quedarse con el tercer lugar de la cita mundialista.