La Selección argentina masculina de hockey logró un gran triunfo y avanzó a la próxima fase de la Copa del Mundo. En su siguiente encuentro, se estará enfrentando nada menos que a Inglaterra.

Mundial de hockey: Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y clasificaron a la segunda ronda

La Selección argentina masculina de hockey , más conocida como Los Leones , aplastó 7-1 a Nueva Zelanda , en el cierre del Grupo A del Mundial, y consiguió la clasificación a la segunda fase.

Los goles de para Los Leones en el partido que se llevó a cabo en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen los hicieron Tomás Domene , quien se lució con un hat-trick, Bautista Capurro por duplicado, Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci . Para los neozelandeses anotó Kane Russell .

cEl encuentro comenzó complicado para la Argentina, ya que Nueva Zelanda se puso en ventaja a los 12 minutos del primer cuarto gracias a un penal de Russell.

Con este resultado, al combinado del país oceánico le alcanzaba para acceder a la segunda fase, mientras que Los Leones quedaban eliminados.

Sin embargo, los dirigidos por Lucas Rey reaccionaron rápidamente y comenzaron a tener situaciones claras de manera contínua. Así fue como llegaron a la igualdad, también desde el punto del penal, a los siete minutos del segundo cuarto a través de Domene.

En el tercer cuarto parecía que las cosas se volvían a complicar para Los Leones, ya que Thomas Habif recibió la tarjeta verde y dejó a la Argentina con uno menos. Pese a la inferioridad numérica, la "Albiceleste" logró ponerse arriba en el marcador a los nueve minutos gracias a Capurro y en el cierre de dicho tramo del encuentro estiraron la ventaja tras un nuevo gol de Domene.

Ya en el último cuarto, Los Leones aprovecharon la desesperación de los jugadores neozelandeses y se mostraron extremadamente efectivos para sellar el 7-1 definitivo con las anotaciones de Marcucci, Keenan, Capurro y Domene.

De esta manera, Los Leones consiguieron la segunda posición en el Grupo A, donde terminaron solo por debajo de Países Bajos, y la clasificación a la segunda fase. Allí se enfrentarán con Inglaterra e India, rivales a los que estarán prácticamente obligados a derrotar si quieren avanzar a las semifinales.

Su próxima presentación será el sábado a las 14, ante Inglaterra.