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Las dos selecciones nacionales consiguieron meterse entre las cuatro mejores del mundo. Conocé sus antecedentes.

El historial de Las Leonas y Los Leones en semifinales del Mundial de hockey

Los Leones y Las Leonas hacen historia en el Mundial de hockey 2026, ya que ambas selecciones mantienen a la Argentina con la ilusión al máximo tras conseguir la clasificación a las semifinales.

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Las Leonas son las que más experiencia tienen en esta instancia, ya que la disputaron en 10 de las 15 ediciones que se llevaron a cabo, con un saldo de seis triunfos y cuatro derrotas.

Las victorias, que por ende le dieron la clasificación a la final, fueron en Francia 1974, Alemania 1976, Irlanda 1994, Australia 2002, Argentina 2010 y España/Países Bajos 2022, luego de imponerse sobre India, Países Bajos, Estados Unidos, Australia y Alemania por duplicado, respectivamente.

A su vez, no consiguieron la victoria en España 1978 y 2006 ni en Países Bajos 1998 y 2014.

Los Leones, por su parte, disputarán su segunda semifinal en un Mundial de hockey, luego de los más que destacables triunfos sobre Inglaterra e India en la segunda fase.

Su único antecedente en las semifinales data del Mundial de Países Bajos 2014, en el que cayeron 5-1 frente a Australia, que se terminaría consagrando campeona. Pese a la derrota, Los Leones se recuperaron para ganar la medalla de bronce y, dos años después, hicieron historia al conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En la presente edición del Mundial de hockey, Las Leonas se enfrentarán el jueves con Australia a partir de las 15:30, mientras que Los Leones se medirán con Alemania el viernes a la misma hora. El historial de Las Leonas en semifinales del Mundial de hockey 1974: Argentina 1-0 India

1976: Argentina 0(4)-(3)0 Países Bajos

1978: Argentina 0-1 Alemania

1994: Argentina 2-0 Estados Unidos

1998: Argentina 2-4 Australia

2002: Argentina 1-0 Australia

2006: Argentina 1-3 Países Bajos

2010: Argentina 2-1 Alemania

2014: Argentina 0-4 Países Bajos

2022: Argentina 2(4)-(2)2 Alemania El historial de Los Leones en semifinales del Mundial de hockey 2014: Argentina 1-6 Australia Cuándo juegan Las Leonas Las Leonas juegan este jueves 27 de agosto a las 15:30 (hora argentina) contra Australia por las semifinales del Mundial de Hockey 2026. Cuándo juegan Los Leones Los Leones jugarán contra Alemania por la semifinal del Mundial de hockey sobre césped el viernes 28 de agosto a las 15:30 (hora de Argentina) en el Belfius Hockey Arena de Bélgica.