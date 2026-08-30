La AFA suspendió a los árbitros Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras el polémico gol anulado a Vélez ante Deportivo Riestra

Los réferis fueron apartados de las próximas designaciones hasta que finalice la evaluación de su actuación en el partido.

La AFA suspendió a Nazareno Arasa y Diego Ceballos luego de la polémica actuación que protagonizaron en el empate entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield. La Dirección Nacional de Arbitraje decidió apartar al árbitro principal y al encargado del VAR de las próximas designaciones, mientras se analiza lo ocurrido.

La resolución fue tomada por la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría Técnica , que determinaron suspender a Arasa y Ceballos de sus funciones. Ambos jueces quedarán fuera de las próximas designaciones hasta que finalice el proceso de evaluación correspondiente.

La medida llegó después de un encuentro cargado de controversias entre Riestra y Vélez , en el que distintas decisiones arbitrales generaron fuertes reclamos del equipo de Liniers. Una de las principales jugadas cuestionadas ocurrió sobre el cierre del partido y terminó con un gol de Vélez anulado.

La AFA comunicó oficialmente la decisión luego de revisar la actuación de los dos árbitros. De esta manera, Arasa no dirigirá en cancha y Ceballos tampoco estará a cargo del VAR mientras continúe el análisis de lo sucedido.

En los últimos minutos del encuentro, Vélez consiguió ponerse 2-1 con un gol de Manuel Lanzini y parecía haber dado vuelta el resultado. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR después de que Ceballos llamara a Arasa para analizar una supuesta infracción de Dilan Godoy sobre el defensor Cristian Paz.

El gol de Manuel Lanzini fue anulado después de una revisión solicitada desde el VAR. ESPN

Tras observar las imágenes, Arasa sancionó falta en ataque y anuló el tanto. La decisión provocó una fuerte reacción entre los jugadores y los hinchas de Vélez, que cuestionaron la existencia de una infracción en la acción.

La jugada fue revisada durante la transmisión oficial y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más discutidos del partido. El reclamo del conjunto de Liniers se sumó a otras decisiones arbitrales que habían generado controversia durante el encuentro.

Otras jugadas que generaron reclamos

Antes de la acción del gol anulado, Vélez también había cuestionado el tanto convertido por Tomás González para Riestra. Según el reclamo del equipo, Milton Céliz y otros futbolistas se encontraban en posición adelantada durante la acción previa al gol.

La polémica aumentó cuando Guillermo Barros Schelotto fue expulsado por sus reclamos contra el arbitraje. El entrenador de Vélez expresó posteriormente su enojo durante la conferencia de prensa y apuntó directamente contra Arasa y Ceballos: “La expulsión fue un insulto al aire, pero él lo tomó como propio. Entiendo que a veces pasa. Vélez jugó muy bien, como lo viene haciendo hace más de un año. Lo único que tanto Arasa tiene la responsabilidad como Ceballos en el VAR de que Vélez no esté puntero”, aseguró.

El técnico consideró que las decisiones tomadas durante el partido tuvieron un impacto directo en la posición de Vélez en el campeonato y cuestionó duramente el trabajo de los dos árbitros.

La dura crítica de Guillermo Barros Schelotto

Barros Schelotto también se refirió específicamente a la forma en que terminó el encuentro y lamentó que el resultado no se definiera exclusivamente por lo ocurrido dentro del campo de juego: “Me da tristeza que se haya resuelto así el partido, que no se haya resuelto en la cancha. Es un día triste. Vélez hoy debiera estar en la punta y no lo está. Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más, ni en campo ni en VAR, a Vélez Sarsfield. El hincha se merece eso. Hoy Vélez no está puntero por eso. Hizo todo en la cancha para quedar puntero”, afirmó.

Guillermo Barros Schelotto fue expulsado durante el partido por sus reclamos al arbitraje.

El entrenador cerró su análisis con una advertencia sobre la importancia que podría tener el resultado en la pelea por la punta: “Dentro de 20 días vamos a decir que tuvimos la posibilidad de llegar a la punta y va a quedar en el aire esto. Hoy mereció ganar”.

La suspensión de Arasa y Ceballos representa ahora la primera consecuencia concreta después de la polémica. Ambos deberán quedar al margen de las próximas designaciones hasta que concluya la evaluación de su actuación en el partido entre Riestra y Vélez.