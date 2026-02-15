Luciano Darderi avanzó a la final y definirá el Argentina Open ante Francisco Cerúndolo + Seguir en









El italo-argentino superó en sets corridos a Sebastián Báez y disputará el título del certamen capitalino frente al máximo favorito, Francisco Cerúndolo, en el ATP 250 de Buenos Aires.

Darderi se metió en la final

El Argentina Open ya tiene a sus finalistas y promete un duelo de alto nivel. Luciano Darderi, número 22 del ranking ATP y segundo preclasificado del torneo, derrotó con autoridad a Sebastián Báez (34°) por 7-6(2) y 6-1 en una hora y 19 minutos de juego, asegurando su lugar en la definición del certamen.

En el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el primer set fue equilibrado y cargado de tensión. Ambos jugadores sostuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Darderi mostró mayor firmeza mental. Tras estar 2-1 abajo, encadenó seis puntos consecutivos para cerrar el desempate por 7-2 y encaminar el partido.

cerundolo Fran Cerúndolo está en la final. En la segunda manga, el dominio del europeo fue absoluto. Luego de un inicio parejo, quebró el saque de Báez en tres oportunidades y selló un contundente 6-1 que lo depositó en la final del ATP 250 porteño.

El Argentina Open se define entre los dos máximos favoritos Ahora, el título se definirá entre los dos máximos favoritos del cuadro. Francisco Cerúndolo (19° del mundo y primer cabeza de serie) llega tras imponerse a Tomás Etcheverry en la otra semifinal.

El cruce entre Darderi y Cerúndolo enfrentará a los dos mejores sembrados del torneo y definirá al nuevo campeón del certamen más prestigioso del tenis argentino.