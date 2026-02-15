Lucas Pinheiro hizo historia para Brasil: ganó su primer oro en los Juegos Olímpicos de Invierno + Seguir en









El joven esquiador se impuso en la exigente pista Stelvio de Bormio y logró la primera medalla dorada de la región en la cita celebrada en Milán-Cortina d'Ampezzo.

Lucas Pinheiro Braathen hizo historia para Brasil Foto: Reuters

El esquí alpino latinoamericano vivió un día histórico gracias a la consagración de Lucas Pinheiro Braathen, quien se convirtió en el primer atleta de la región en conquistar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El brasileño dominó la competencia disputada en Bormio, Italia, y dejó su nombre grabado en la historia del deporte continental.

Nacido en Oslo, Noruega, y con nacionalidad brasileña por parte de su madre, el esquiador de 25 años representa oficialmente a Brasil desde 2024. Su actuación en la pista Stelvio, una de las más técnicas y desafiantes del circuito internacional, fue contundente de principio a fin.

El podio lo completaron dos referentes del esquí mundial: el suizo Marco Odermatt, quien obtuvo la medalla de plata tras quedar a 58 centésimas, y su compatriota Loïc Meillard, que finalizó tercero a 1,17 segundos del ganador.

Un logro que cambia la historia del deporte regional en los Juegos Olímpicos Hasta este triunfo, Brasil nunca había alcanzado el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. De hecho, su mejor resultado individual había sido el noveno puesto conseguido por Isabel Clark en snowboard cross durante la edición de Turín 2006. En el contexto latinoamericano, el antecedente más destacado era el décimo lugar del chileno Thomas Grob en Nagano 1998.

La victoria de Lucas Pinheiro Braathen no solo representa un hito deportivo, sino también un símbolo del crecimiento de atletas latinoamericanos en disciplinas tradicionalmente dominadas por países europeos y norteamericanos.

Con esta consagración, el brasileño llega como uno de los grandes candidatos al eslalon, su próxima prueba en el calendario olímpico. Su rendimiento y proyección refuerzan el impacto de su decisión de competir bajo la bandera de Brasil, abriendo una nueva etapa para los deportes de invierno en la región. El triunfo generó repercusión inmediata en todo el continente, donde su figura emerge como un referente y un impulso para futuras generaciones de atletas latinoamericanos.