Escándalo, empujones y expulsión en Sevilla: echaron a Matías Almeyda tras un fuerte cruce con el árbitro

El entrenador argentino protagonizó un explosivo reclamo ante el juez Iosu Galech Apezteguía, quien lo acusó de tener una actitud “desafiante e intimidatoria”. El incidente paralizó el partido entre el local y Deportivo Alavés.

La bronca de Matías Almeyda tras ser expulsdado Foto: EFE

El empate entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés quedó en segundo plano tras el escandaloso episodio que tuvo como protagonista a Matías Almeyda. El técnico argentino fue expulsado en el tramo final del encuentro disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por la jornada 24 de LaLiga, luego de protestar con vehemencia una decisión arbitral.

Todo se desencadenó cuando el árbitro Iosu Galech Apezteguía interrumpió una acción ofensiva del conjunto andaluz. La reacción del entrenador fue inmediata, con gestos de desaprobación y reclamos desde el área técnica. Tras advertencias previas, el juez decidió mostrarle la tarjeta roja.

Según el informe oficial, el DT no solo protestó, sino que también se negó a retirarse y se acercó al árbitro en una actitud considerada “desafiante e intimidatoria”. El documento detalla que Almeyda permaneció en el campo durante más de un minuto tras la expulsión, encaró al juez a pocos centímetros y pateó una botella de agua en señal de frustración, lo que obligó a detener el partido durante varios minutos.

La defensa de Almeyda y el riesgo de sanción Tras el encuentro, Matías Almeyda ofreció disculpas públicas, aunque también cuestionó la decisión arbitral. El argentino aseguró que no insultó al árbitro y explicó que su reacción fue producto de la pasión del momento. Además, puso en duda el contenido del acta y afirmó que la expulsión alteró completamente el planteo del equipo.

El partido terminó igualado, con goles de Djibril Sow para el Sevilla FC y Toni Martínez para el Deportivo Alavés, pero el foco quedó puesto en el conflicto. Incluso el mediocampista Joan Jordán también fue expulsado por protestar desde el banco. Ahora, el entrenador argentino podría enfrentar una sanción de varias fechas, mientras el incidente reabre el debate sobre el arbitraje y el comportamiento en los bancos de suplentes.