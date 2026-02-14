Francisco Cerúndolo venció a Tomás Etcheverry y se clasificó a la final del Argentina Open

El tenista argentino superó a su compatriota en dos sets y disputará el partido decisivo del torneo en Buenos Aires. Buscará su segundo título en el certamen.

Francisco Cerúndolo derrotó este sábado a Tomás Etcheverry por 6-4 y 6-3 en las semifinales del Argentina Open 2026 y avanzó a la final del torneo por tercera vez en su carrera. El partido se disputó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y duró 1 hora y 22 minutos .

Cerúndolo , actual número 23 del ranking ATP , buscará su segundo título en el torneo porteño, luego de haber ganado la edición de 2021. Su rival en la final será el español Pedro Cachín , quien derrotó al italiano Lorenzo Musetti en la otra semifinal.

El tenista argentino llegó a la final sin ceder sets en el torneo. En rondas anteriores, superó a Thiago Seyboth Wild, a Federico Coria y a Facundo Bagnis.

El Argentina Open reparte US$ 742.345 en premios y otorga 500 puntos ATP al campeón. La final se jugará el domingo en el estadio central del club.

Cerúndolo enfrentará a Cachín por segunda vez en su carrera. El historial entre ambos es de 1-0 a favor del español , quien ganó en el Challenger de Santiago en 2021.

El equipo argentino de Copa Davis ya sabe cuál será su rival en el repechaje

El equipo argentino de Copa Davis recibirá su par de Turquía en el Repechaje, con el objetivo de mantener la categoría y soñar de cara a la próxima edición.

El sorteo, que se llevó a cabo en Londres, le trajo muy buenas noticias a la Argentina, ya que volverá a ser local luego de dos años y se enfrentará con un rival cuyo mejor jugador es Mert Alkaya, que está ubicado en el puesto número 375 del ranking ATP.

Los capitaneados por Javier Frana llegaban a esta edición de la Copa Davis más ilusionados que nunca, luego de su muy buena actuación en el 2025, donde quedaron eliminados en los cuartos de final en una serie para el infarto ante Alemania que se definió en el tie-break del último set del partido decisivo.

Pero este año, el equipo argentino inició de la peor manera posible y con papelón incluido, ya que Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) cayeron frente a jugadores fuera del top 300. Es por esto que deberán disputar el repechaje para no caer al Grupo Mundial I. Turquía, por su parte, viene de ganarle como visitante por 3-1 a Eslovenia, en una serie que se disputó sobre polvo de ladrillo y bajo techo.

Esta serie representará el regreso a la localía del equipo argentino, que había jugado por última vez frente a su público a principios de febrero del 2024, cuando derrotó 3-2 a Kazajistán en el Jockey Club de Rosario.

La serie entre la Argentina y Turquía, correspondiente al repechaje de la Copa Davis, será entre el 18 y 19 de septiembre, o el 19 y 20 de dicho mes. Aún no se confirmó la sede.