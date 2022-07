Luis Suárez rompió el silencio y reveló su decisión: ¿llega a River o no?

Luego, el delantero agregó: "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando".

Para finalizar se refirió al nulo interés que mostró Nacional de Montevideo, club en el que dio sus primeros pasos como profesional: "Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa. Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación".