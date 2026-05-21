Marcelo Bielsa anticipó el final de su ciclo en Uruguay: "Nuestro trabajo culmina con el Mundial"

Lo anunció hoy en una conferencia organizada por la Organización Uruguaya de Fútbol. Había asumido en el cargo en mayo de 2023.

Bielsa anunció que se despedirá de la selección uruguaya una vez que finalice el Mundial 2026.

A menos de un mes de su inicio, Marcelo Bielsa confirmó que dejará la Selección de Uruguay después del Mundial 2026. Lo hizo público en una conferencia organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol en el Antel Arena de Montevideo.

“Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo que culmina con la Copa del Mundo”, declaró el entrenador argentino tras describir la metodología que aplicó con su cuerpo técnico la selección Charrúa.

La declaración se viralizó rápidamente por el momento en el que el rosarino eligió para dar la noticia, 25 días antes del debut de sus dirigidos ante Arabia Saudita en el Miami Stadium . Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 y a España el 26 por el Grupo H.

“Yo particularmente le voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esta”, concluyó el entrenador que había sido anunciado como técnico de la selección uruguaya el 15 de mayo de 2023.

Marcelo Bielsa había tomado el cargo de entrenador en la Selección de Uruguay el 15 de mayo del 2023 y dirigió un total de 33 partidos.

Horas antes de la conferencia de Bielsa, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, había confirmado: “Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él, obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”.

El Loco todavía no dio los 26 convocados para la Copa del Mundo, pero sí está asegurada la ausencia de Luis Suárez, el delantero del Inter Miami quien no aparece en la prelista de 55 futbolistas.

Uruguay terminó las Eliminatorias Sudamericanas en la tercera posición empatado con Colombia, Brasil y Paraguay con 28 unidades. Al mando de Bielsa la Celeste acumuló 16 triunfos, 11 derrotas y 18 empates. Una de las victorias más recordadas fue el 2-0 frente a Argentina en La Bombonera en 2023.