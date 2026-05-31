La Selección argentina viaja a EEUU para disputar el Mundial 2026

El plantel de Lionel Scaloni comenzó su traslado hacia Kansas, donde instalará su base. Lionel Messi y otras figuras se sumarán directamente en suelo estadounidense.

La delegación argentina inició el traslado hacia Estados Unidos para afrontar la última etapa de preparación antes del Mundial 2026.

La selección argentina partió hacia Estados Unidos para comenzar la recta final de su preparación de cara al Mundial 2026. Durante la madrugada del domingo, una parte importante de la delegación abordó el vuelo con destino a Kansas , ciudad que funcionará como centro de operaciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante su participación en la Copa del Mundo. Allí también se jugará el debut ante Argelia el próximo 16 de junio.

Además del cuerpo técnico encabezado por Scaloni, viajaron integrantes del staff médico, administrativo y de utilería junto a un grupo de futbolistas que comenzó el traslado desde el predio Lionel Messi de Ezeiza. La planificación contempla que otros jugadores se incorporen directamente en territorio estadounidense durante los próximos días.

La partida de la Selección tuvo un detalle que no pasó inadvertido para los fanáticos. El vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que trasladó a buena parte de la delegación rumbo a Estados Unidos fue identificado como AR 1978 , una denominación que inevitablemente remite al año en que Argentina conquistó su primer título mundial , en la Copa del Mundo disputada como local.

Aunque las autoridades aeroportuarias habían previsto el despegue para la 1:10 de la madrugada , la operación sufrió una demora superior a una hora. Finalmente, la aeronave inició su recorrido por la pista y despegó a las 2.16 , cuando gran parte de la actividad mediática ya había cesado y ni siquiera los canales de televisión mantenían transmisiones en vivo desde Ezeiza.

El número del vuelo se convirtió en una curiosidad más dentro de una jornada cargada de simbolismo para la Albiceleste. El 1978 evoca el comienzo de la historia grande de Argentina en los Mundiales, una trayectoria que luego continuó con las consagraciones de México 1986 y Qatar 2022. Ahora, con el plantel rumbo a Norteamérica para disputar una nueva Copa del Mundo, ese guiño histórico acompañó el inicio de un viaje que alimenta la ilusión de volver a levantar el trofeo.

el-avion-inspirado-en-la-seleccion-argentina_1440x810 El vuelo que trasladó a la delegación incluyó un detalle simbólico que remite al primer título mundial de la Selección argentina.

Lionel Messi y otras figuras se incorporarán en EEUU

Entre los jugadores que no viajaron desde Ezeiza y se incorporarán directamente en Estados Unidos aparece Lionel Messi, quien llegará desde Inter Miami. Junto al capitán también se sumarán Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Lautaro Martínez.

Además, dos futbolistas seguirán de cerca la evolución física de Gonzalo Montiel y estarán bajo observación del cuerpo técnico. Se trata de Nicolás Capaldo, actualmente en Hamburgo SV, y Agustín Giay, defensor de Palmeiras.

messi casaca suplente La cuenta regresiva para el debut mundialista ya está en marcha para el equipo de Lionel Scaloni.

Dónde se hospedarán los campeones del mundo

Los campeones del mundo se alojarán en el Origin Hotel, lugar que funcionará como búnker de la Albiceleste durante el tiempo que dure la Copa del Mundo. Es un complejo boutique inaugurado en 2024 con cinco pisos y 118 habitaciones. Está ubicado a orillas del río Missouri, en la zona de Berkley Riverfront y fue elegido estratégicamente porque se encuentra a 20 minutos del centro de entrenamiento y a tan solo 15 del Kansas City Stadium, donde debutará Argentina contra Argelia.

El predio Compass Minerals pertenece al Sporting Kansas City de la MLS, pero ahora sus vestuarios tienen pantallas personalizadas con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la leyenda “Welcome to Compass Minerals National Performance Center”.

En esas instalaciones los jugadores contarán con guardarropas individuales, bancos tapizados y tecnología audiovisual integrada, además de un vestuario principal dotado de pantallas de análisis táctico. El gimnasio tiene máquinas de última generación como bicicletas Keiser y plataformas de fuerza. La AFA lo comparó con los complejos mejor equipados de Europa.

Los amistosos y el camino hacia el debut

Tras la llegada a Estados Unidos, la primera jornada estará dedicada a la adaptación y a la incorporación de los futbolistas que arribarán desde otros destinos. El 1 de junio comenzará oficialmente la preparación mundialista.

seleccion Foto: EFE

El primer amistoso será el 6 de junio frente a Honduras en Texas. Posteriormente, el seleccionado enfrentará a Islandia el 9 de junio antes de regresar a Kansas para enfocarse exclusivamente en el estreno mundialista.

Argentina debutará en el Grupo J frente a Argelia el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego se medirá con Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio, también en territorio texano.

Con el viaje ya en marcha y la concentración prácticamente definida, la defensa del título mundial comenzó oficialmente para el equipo de Lionel Scaloni.