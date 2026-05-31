Irán presiona a EEUU y pone nuevas condiciones para un acuerdo: "No confiamos en sus promesas"

Teherán aseguró que no confía en las promesas de Washington y condicionó cualquier entendimiento al respeto de los derechos que considera irrenunciables.

Las diferencias sobre sanciones, garantías y actividad nuclear dificultan un acercamiento entre las partes.

Irán endureció este domingo su posición frente a Estados Unidos y advirtió que no firmará ningún acuerdo para poner fin al conflicto sin obtener garantías concretas sobre los derechos del pueblo iraní. El mensaje fue transmitido por el jefe negociador y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, quien volvió a poner en duda la credibilidad de Washington y exigió resultados tangibles antes de asumir nuevos compromisos.

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Las declaraciones llegan en un momento delicado para las conversaciones diplomáticas entre ambos países, que intentan avanzar hacia un entendimiento tras meses de tensiones militares y negociaciones indirectas. Sin embargo, los últimos mensajes enviados desde Teherán y Washington muestran que todavía existen diferencias profundas sobre los términos de un eventual acuerdo.

Durante una sesión virtual del Parlamento iraní, Qalibaf dejó en claro que la confianza no forma parte del escenario actual de negociación. “ Los soldados del frente diplomático no tienen ninguna confianza en las palabras ni en las promesas del enemigo. Lo único que cuenta para nosotros son los resultados tangibles que debemos obtener antes de asumir nuestros propios compromisos ”, afirmó.

Mohamad Baqer Qalibaf fue el encargado de transmitir la postura más dura de Teherán frente a las negociaciones con Washington.

El dirigente sostuvo además que los avances obtenidos por Irán durante el conflicto deben traducirse en beneficios concretos mediante la vía diplomática. En ese sentido, remarcó: “ Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo ”.

Qalibaf evitó detallar cuáles son todos los puntos que Teherán considera innegociables, aunque reiteró que la defensa de los intereses nacionales será una condición indispensable para cualquier entendimiento futuro.

El programa nuclear sigue siendo una línea roja para Irán

Uno de los aspectos más sensibles de las negociaciones continúa siendo el programa nuclear iraní. Desde Teherán sostienen que el país tiene derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos y consideran que ese principio no debe quedar sujeto a discusión.

Las autoridades iraníes también reclaman el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la liberación de activos congelados en bancos extranjeros. Antes del conflicto, el gobierno había mostrado disposición para negociar límites al enriquecimiento de uranio, aunque ahora el discurso oficial aparece considerablemente más rígido.

irán misil balístico El desarrollo nuclear iraní continúa siendo uno de los puntos más sensibles de la negociación con Estados Unidos.

Qalibaf también recordó la figura del ayatolá Alí Jameneí, fallecido junto a integrantes de su familia durante los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

“Lo que presenciamos hoy en nuestro amado y poderoso Irán, desde los campos de batalla navales y de misiles hasta las calles conquistadas por el pueblo iraní, es fruto de la gestión y el liderazgo del mártir de la nación”, manifestó.

Donald Trump endureció las condiciones de Washington

Las declaraciones del jefe negociador iraní se produjeron pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara cambios en la postura de Washington respecto de las negociaciones.

Según explicó, la propuesta estadounidense ya no se limita a impedir que Irán fabrique una bomba nuclear, sino que también busca impedir que la obtenga por cualquier otra vía.

“Al principio (los iraníes) dijeron: 'No desarrollaremos un arma nuclear'. Yo dije: '¿Y qué pasa si compran un arma nuclear?'. Así que ahora dicen: 'No desarrollaremos ni compraremos de ninguna manera un arma militar'. Esa es una gran diferencia”, sostuvo Trump.

donald trump Washington elevó sus exigencias mientras busca limitar cualquier posibilidad de acceso iraní a armamento nuclear.

Además, el mandatario dejó en claro que no tiene apuro para cerrar un entendimiento. “Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato”, afirmó durante una entrevista con Fox News.

Persisten las diferencias para alcanzar un acuerdo

Pese a que las conversaciones continúan abiertas, las últimas declaraciones reflejan que la distancia entre ambas posiciones sigue siendo significativa. Irán reclama garantías concretas, el levantamiento de sanciones y el reconocimiento de determinados derechos estratégicos, mientras que Estados Unidos busca reforzar los límites sobre el programa nuclear iraní y mantener mecanismos de control más estrictos.

Con ambos gobiernos endureciendo su discurso en las últimas horas, el camino hacia un acuerdo definitivo aparece todavía lleno de obstáculos, en un contexto donde cada avance diplomático continúa condicionado por años de desconfianza mutua y por las consecuencias del conflicto reciente.