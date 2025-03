Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo: quién es el mejor futbolista de la historia para Edinson Cavani

Maradona.jpg Cavani eligió a Diego Maradona como el mejor futbolista de la historia. Archivo

En ese momento, el uruguayo era figura en el Paris Saint-Germain, pero mantenía una fuerte conexión con el Napoli, club donde Diego Maradona es un ídolo eterno.

Ya en 2012, en diálogo con Corriere dello Sport, Cavani reconoció la dificultad y el honor de jugar en una ciudad que siempre comparaba a sus figuras con el astro argentino. "Es difícil vivir en Nápoles en constante comparación con Diego, pero también es estimulante", aseguró.

Sobre su admiración por el '10', agregó: "Maradona es el mejor de todos y, desde siempre, es único. Cuando fui comprado por el Napoli, jamás pensé ser como él porque es imposible, ni traté que la gente hiciera comparaciones".

En otra entrevista, explicó que la presencia de Maradona en la historia del club no era una carga, sino una fuente de inspiración. "San Paolo es increíble, es gigante y cada domingo hay 50.000 personas. Cuando pongo el pie en el campo siempre me acuerdo de Maradona, que hizo historia aquí. Me da fuerza, siento que me empuja hacia delante", concluyó.

Boca y Uruguay preparan un amistoso especial para despedir a Cavani

Boca Juniors podría disputar un encuentro amistoso frente a la selección de Uruguay, que se llevará a cabo en el estadio Centenario. Según informó el diario uruguayo Minuto Uno, el encuentro amistoso sería la despedida del centrodelantero Edinson Cavani del combinado uruguayo.

Sin embargo, la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) tiene la intención de realizar el partido, pero deberá evaluar un factor que determinará si se realiza el evento o quedará en una simple idea.

En el hipotético caso de que Cavani reciba la citación del entrenador Marcelo Bielsa para un partido oficial de Uruguay, el enfrentamiento amistoso con el "Azul y Oro" quedará cancelado de forma definitiva. A pesar de ser una opción, este escenario posee un bajo porcentaje de convertirse en un hecho tangible.

Por otra parte, en caso de no ser convocado por el entrenador para un duelo oficial de la "Celeste", esta idea podría convertirse en una realidad.