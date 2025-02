Cristiano Ronaldo confesó cómo es su relación con Lionel Messi: "Nunca tuve..."

messi vs cristiano.jpg Cuando muchos pensaban que se llevaban mal, el portugués dejó en claro que es todo lo contrario.

"Nunca he tenido mala relación. Al revés", respondió CR7 ante el periodista Edu Aguirre, para La Sexta TV. Lio también dijo esto en otras oportunidades pero algunos fanáticos no lo creían cierto. Sería que entonces la rivalidad quedaba dentro del campo de juego

Ronaldo también fue consultado sobre la posibilidad de que en el futuro haya un futbolista que se pueda comparar a su nivel y el de Messi, a lo que respondió: "Ojalá, sería muy bueno para el fútbol, pero la veo difícil".

Cómo es el presente de Ronaldo y Messi

Ahora, ambos llevan un presente muy distinto a las épocas en las que compartían cancha. Messi juega para el Inter Miami y el delantero portugués de 39 años es figura en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde quiere cumplir su sueño de alcanzar los 1000 goles.