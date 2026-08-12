PSG y Aston Villa buscan la Supercopa de Europa, con más de u$s10 millones en premios

El campeón de la Champions League y el de la Europa League se enfrentan hoy, a las 16 (hora de la Argentina), en el Red Bull Arena, Salzburgo, Austria, por el primer título continental de la temporada 2026-2027. Ambos equipos ya se aseguraron u$s4.6 millones por su participación.

PSG y Aston Villa se enfrentan hoy en el estadio Red Bull Arena, Salzburgo, Austria. Además de del título de campeón de la Supercopa de Europa hay en juego más de u$s 10 millones en premios.

La temporada del fútbol europeo se pone en marcha luego del receso por el Mundial 2026 , cuando se enfrenten desde las 16 (hora de la Argentina) el PSG y Aston Villa, en el Red Bull Arena, Salzburgo, Austria, para definir el título de la Supercopa de Europa.

El equipo de Luis Enrique llega como ganador de la Champions, mientras que el conjunto inglés busca dar la gran nota tras su histórica coronación en la Europa League.

Un partido al que el éxito deportivo se le añade el económico. Tanto el equipo de Luis Enrique como el de Unai Emery ya tienen asegurados u$s4.6 millones por la participación en la final. El ganador se llevará como premio u$s1.6 milloness extra, aumentando su bolsa en casi u$s5.8 millones.

Desde la temporada 2024/25, la UEFA reparte un total de u$s3.800 millones para repartir entre los clubes que participan en la Champions League , la Europa League, la Conference League y la Supercopa de Europa.

Las diferencias en cuanto niveles deportivos dentro del campo de juego, también se pone de manifiesto en lo económico. El PSG, que viene de ganar las dos últimas Champions League, cerró la temporada 2024-2025 con una facturación récord de u$s960 millones , aunque registró u$s46 millones en pérdidas.

PSG y Aston Villa se enfrentan para dirimir el título de campeón de la Supercopa Europea. Las diferencias de niveles, tanto en lo futbolístico como en lo económico, son verdaderamente llamativas. @X.com

En tanto, el equipo de Birmingham aumentó un 37% sus ingresos hasta los u$s500 millones en la temporada 2024-2025 gracias, en parte, a sus cuartos de final de Champions League, donde fue eliminados precisamente por PSG. Los ingresos por patrocinio aumentaron un 31%, hasta u$s37,8 millones y el área comercial un 69%, hasta u$s92.7 millones. Y los beneficios fueron de u$s22.5 millones, en comparación con una pérdida de u$s 118.6 millones.

En cuanto a valor de plantilla, según Football Benchmark el PSG cuenta con una tasación total de u$s1.510 millones en la que destaca el valor de Desiré Doué (u$s127.6 millones), el de Vitinha (u$s102.5 millones), Nuno Mendes (u$s100.8 millones), o Warren Zaire Emery (u$s97.9 millones).

Por su parte, los futbolistas del conjunto inglés están tasados en u$s604.6 millones. De hecho, el jugador más valioso de su plantilla es Johan Mazambi, que ha sido el futbolista con mayor aumento en su valoración después del Mundial 2026 con un alza de u$s22.8 millones en su valoración, llegando a los u$s 69.8 millones. la misma cifra que pagó el club inglés al Friburgo.

La Supercopa de Europa nació en 1973 por iniciativa del periodista neerlandés Anton Witkamp para enfrentar al campeón de la Copa de Europa con el de la Recopa de Europa y determinar el mejor club continental. Desde 1999, tras la desaparición de la Recopa, la disputan el campeón de la Champions League y el de la Europa League.

Inicialmente se jugaba a doble partido, pero desde 1998 se celebra a partido único en una sede designada por la UEFA. El Real Madrid es el club más laureado con seis títulos, seguido por Milan y Barcelona, con cinco cada uno.