Independiente y Atlético Tucumán abren los octavos de final de la Copa Argentina: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









La fase que definirá a los clasificados a los cuartos de final comienza este miércoles 12 y finalizará el 2 de septiembre con el partido entre Vélez y Boca. Conocé los detalles del partido entre el "Rojo" y el "Decano".

Independiente y Atlético Tucumán abren los octavos de final de la Copa Argentina: horario, TV y formaciones Independiente

Independiente enfrentará a Atlético Tucumán este miércoles por el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, donde el ganador deberá enfrentarse al vencedor entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza.

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El encuentro se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco. Además, contará con la transmisión deportiva de TyC Sports.

En los 16avos, el "Rojo" derrotó por 2 a 0 a Unión de Santa Fe, con goles del chileno Maximiliano Gutiérrez y Santiago Monitel, encuentro disputado en el mismo estadio que deberá utilizar este miércoles, mientras que el "Decano" goleó por 3-0 a Talleres de Córdoba, con tantos de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.

Por otro lado, en el Torneo Clausura, Independiente viene de perder ante Platense por 1-0 con gol de Guido Mainero, en el estadio Ricardo Enrique Bochini, donde al finalizar se retiró del campo silbado por su gente, pero ubicándose quinto en la Zona A con 6 puntos, sumando dos derrotas consecutivas y la misma cantidad en victorias —pero en las primeras fechas—.

Mientras que desde el lado tucumano llega a este partido también con una derrota en condición de local, en el estadio Monumental Presidente José Fierro, por 2-1 ante Sarmiento de Junín, posicionándose décimo en la Zona B con 5 unidades, recolectando dos empates, 1 victoria y 1 derrota.

A qué hora juegan Atlético Tucuman vs Independiente Horario: 19.15 Por dónde ver Atlético Tucuman vs Independiente TV: TyC Sports Formaciones Atlético Tucuman: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Julián Fernández, Lautaro Godoy, Renzo Tesuri; Franco Nicola, Nicolás Laméndola, Ramiro Ruiz. DT: Julio Falcioni Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros. Estadio: Marcelo Bielsa, (Rosario) Árbitro: Facundo Tello VAR: Silvio Trucco