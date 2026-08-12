El presidente de Racing habló al inicio de la asamblea de socios realizada esta noche. Pidió unidad, pero no quiso responder por qué echó a Costas a meses de haberle renovado el contrato por tres años.

Diego Milito rompió el silencio tras los insultos de los hinchas en la cancha de Racing

Diego Alberto Milito rompió el silencio después de la fuerte reacción que tuvo un sector importante de los hinchas de Racing durante el último partido disputado en el Cilindro.

El presidente de la "Academia" fue insultado por buena parte de la cancha en medio del mal momento deportivo y, al abrir esta noche la Asamblea de Representantes realizada en el polideportivo del estadio, reconoció el enojo de los simpatizantes.

“Escuché el enojo de algunos hinchas, no me es indiferente. Estamos en un momento difícil, pero quiero que sepan que los escuchamos” , afirmó Milito ante los representantes. Y agregó : “Soy de Racing, crecí en este club, he tenido la suerte de ganar campeonatos pero también pasé momentos malos. Cuando las cosas no se dan, los entiendo”.

El presidente de Racing también remarcó que su intención es representar a todos los socios e hinchas, independientemente de cómo hayan votado en las últimas elecciones. “Soy el presidente de todos, de los que me votaron y de los que no. Quiero brindarle todo para que las cosas salgan de la mejor manera” , sostuvo.

En ese sentido, Milito dejó en claro que mantiene el objetivo con el que llegó a la conducción del club y aseguró que pretende que Racing vuelva a ser protagonista. “Sigo sosteniendo la misma visión que siempre tuve: quiero que Racing sea protagonista en cada torneo. Soy el primero que quiere salir campeón, he sido futbolista y compito desde que tengo uso de razón. Haremos todo lo posible para poder lograrlo” , expresó.

"El último partido de local fue difícil. Escuché el enojo de algunos hinchas y los entiendo, no me es indiferente. Estamos en un momento difícil, pero quiero que sepan que los escuchamos. Soy el primero que quiere salir Campeón, haremos todo lo posible para lograrlo". … pic.twitter.com/AFuASkIElb

Milito defendió el proyecto y pidió explicar mejor las decisiones

El exfutbolista también se refirió al rumbo que tomó su gestión desde que asumió la presidencia y admitió que existe una deuda a la hora de comunicar algunas de las decisiones adoptadas.

“Desde que comenzamos la gestión, hace un poco más de un año y medio, tomamos decisiones con mirada a largo plazo para que Racing crezca sostenidamente. También entiendo que tenemos que explicarlo mejor al socio: Racing nos necesita juntos”, señaló.

En medio de un contexto de malestar entre los hinchas, Milito hizo especial hincapié en la necesidad de recuperar la unidad dentro de la institución. “Cuando estuvimos juntos, nunca fuimos derrotados”, afirmó.

“Racing está por encima de todos”

Sobre el final de su discurso, Milito apeló directamente al sentimiento de pertenencia y pidió dejar las diferencias personales en un segundo plano.

“Racing está por encima de todos; han pasado jugadores, técnicos y presidentes. Lo más importante es el escudo, que nos necesita más unidos que nunca”, sostuvo.

Y completó con un mensaje dirigido tanto a quienes respaldan su gestión como a quienes la cuestionan: “Por eso sigamos juntos mirando el futuro. Vamos a dar todo de nosotros para que las cosas salgan de la mejor manera. Y eso no quiere decir que no haya una mirada crítica o diferente; también la necesitamos para seguir creciendo”.

Milito cerró su intervención con una frase que sintetizó el espíritu de su mensaje tras los insultos recibidos en el Cilindro: “Cuando estamos juntos, somos invencibles”.

Luego, representantes por la minoría le pidieron a Milito, como presidente del club y exjugador, que explicara la política de contratación de refuerzos, teniendo en cuenta que Racing gastó casi 30 millones de dólares en futbolistas, con rendimientos de pobres para abajo.

También le pidieron que explicara por qué despidió a Gustavo Costas pocos meses después de renovarle contrato por tres años y tampoco respondió, tomando la palabra cada vez que se requería su posición el vicepresidente segundo del club, Martín Ferré.