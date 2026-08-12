El triunfo de Boca ante Recoleta de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, tuvo una situación por demás curiosa: el equipo argentino sacó del medio tanto en el inicio del partido como en el segundo tiempo.
12 de agosto 2026 - 10:45
Insólito: Boca sacó del medio en los dos tiempos ante Recoleta por la Sudamericana
El partido de Boca tuvo varias situaciones curiosas, como lo que sucedió en el inicio de cada tiempo, que no pasa nunca.
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Con un gran segundo tiempo, Boca le ganó a Recoleta y tiene un pie dentro de cuartos
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Boca recibe a Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana
Boca hizo las veces de local en la cancha de Huracán pero la gente no recordará el partido por eso, lo recordará porque nadie se dio cuenta pero los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena comenzaron sacando en cada tiempo.
Si bien hubo una distracción de los dos equipos, lo del árbitro chileno Piero Maza no dándose cuenta de esa situación es más que curioso.