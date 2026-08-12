SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de agosto 2026 - 10:45

Insólito: Boca sacó del medio en los dos tiempos ante Recoleta por la Sudamericana

El partido de Boca tuvo varias situaciones curiosas, como lo que sucedió en el inicio de cada tiempo, que no pasa nunca.

Insólito: Boca sacó del medio en los dos tiempos ante Recoleta por la Sudamericana

Insólito: Boca sacó del medio en los dos tiempos ante Recoleta por la Sudamericana

El triunfo de Boca ante Recoleta de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, tuvo una situación por demás curiosa: el equipo argentino sacó del medio tanto en el inicio del partido como en el segundo tiempo.

Boca hizo las veces de local en la cancha de Huracán pero la gente no recordará el partido por eso, lo recordará porque nadie se dio cuenta pero los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena comenzaron sacando en cada tiempo.

Informate más

Si bien hubo una distracción de los dos equipos, lo del árbitro chileno Piero Maza no dándose cuenta de esa situación es más que curioso.

Te puede interesar

Otras noticias