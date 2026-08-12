Insólito: Boca sacó del medio en los dos tiempos ante Recoleta por la Sudamericana + Agregar ámbito en









El partido de Boca tuvo varias situaciones curiosas, como lo que sucedió en el inicio de cada tiempo, que no pasa nunca.

Insólito: Boca sacó del medio en los dos tiempos ante Recoleta por la Sudamericana

El triunfo de Boca ante Recoleta de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, tuvo una situación por demás curiosa: el equipo argentino sacó del medio tanto en el inicio del partido como en el segundo tiempo.

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Boca hizo las veces de local en la cancha de Huracán pero la gente no recordará el partido por eso, lo recordará porque nadie se dio cuenta pero los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena comenzaron sacando en cada tiempo.

BOCA HIZO EL SAQUE DEL MEDIO EN EL INICIO DE LOS DOS TIEMPOS POR OCTAVOS DE SUDAMERICANA ANTE RECOLETA.



NUNCA EN MI VIDA VI ESTO JAJAJJAJAJAJSJAJAJAJAJAJAJ https://t.co/2AeMem1Y9k pic.twitter.com/RXqfeEG4Kh — LACOBRAAA Out of Context (@OOC_LACOBRAAA) August 11, 2026

Si bien hubo una distracción de los dos equipos, lo del árbitro chileno Piero Maza no dándose cuenta de esa situación es más que curioso.

"EL ÁRBITRO DIJO QUE SACABA BOCA Y SACAMOS", Leandro Paredes habló sobre los dos saques del medio del Xeneize ante Recoleta. pic.twitter.com/4VYisq3cbP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026