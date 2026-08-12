Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron luego de 10 años de relación

El futbolista y la modelo contrajeron matrimonio en Cascais, acompañados por sus cinco hijos, y confirmaron la noticia con una foto de sus alianzas.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebraron una ceremonia civil en Portugal después de diez años de relación.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron este martes , después de una década de relación. La pareja celebró una ceremonia civil en Cascais, Portugal, en un encuentro privado al que asistieron sus cinco hijos, y luego confirmó el casamiento con una fotografía de sus anillos en redes sociales.

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El matrimonio tuvo lugar en Cascais, una ciudad costera ubicada al oeste de Portugal y cercana a Lisboa , según informó el Grupo Brunswick, encargado de la comunicación del futbolista.

El equipo de relaciones públicas de Ronaldo describió el evento como “un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos” . La pareja mantuvo el perfil bajo durante la ceremonia y eligió Instagram para compartir con sus seguidores la primera imagen vinculada al enlace.

En la fotografía publicada en sus respectivas cuentas, Ronaldo y Rodríguez mostraron sus alianzas , con las manos entrelazadas como confirmación pública de un vínculo que comenzó hace diez años.

Ronaldo, de 41 años, es cinco veces ganador del Balón de Oro y una de las figuras deportivas más reconocidas del mundo. El portugués viene de disputar su sexta Copa del Mundo con su selección, un récord que comparte únicamente con el argentino Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa.

El casamiento llegó un año después del compromiso

La boda se concretó exactamente un año después de que la pareja anunciara su compromiso. El 11 de agosto de 2025, Georgina había publicado en sus redes sociales una fotografía del anillo y acompañado la imagen con una frase que anticipaba el paso que finalmente dieron este martes.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la modelo al revelar públicamente que había aceptado la propuesta de Ronaldo.

La pareja lleva una década de relación desde que se conocieron en Madrid. Desde entonces construyeron una familia integrada por cinco hijos.

Ronaldo y Rodríguez tienen dos hijos biológicos, mientras que los otros tres nacieron mediante gestación subrogada.

Una historia marcada por momentos difíciles

El matrimonio también llega después de atravesar momentos especialmente dolorosos como pareja. En 2022, ambos comunicaron públicamente la muerte de uno de los dos bebés que esperaban.

En aquella oportunidad, Ronaldo y Rodríguez expresaron el impacto de la pérdida y destacaron el nacimiento de su hija como una fuente de esperanza en medio del dolor: “Solamente el nacimiento de nuestra bebé nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, habían expresado entonces.

Ahora, cuatro años después de aquel episodio, la pareja celebra una nueva etapa de su relación con una ceremonia civil rodeada de privacidad y junto a sus cinco hijos.

Mientras tanto, Ronaldo continúa con su carrera profesional en Arabia Saudita. Su equipo, Al Nassr, tiene previsto comenzar su temporada nacional este sábado.