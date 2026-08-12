Thiago Almada reveló la historia detrás de la bandera de Malvinas en el Mundial 2026: "Eran amigos míos" + Agregar ámbito en









El flamante refuerzo de River dio detalles del histórico episodio vivido tras eliminar a Inglaterra en Atlanta, Estados Unidos. Conocé los detalles.

Thiago Almada reveló la historia detrás de la bandera de Malvinas en el Mundial: "Eran amigos míos"

A la espera de su debut con la camiseta de River, Thiago Almada sacó a la luz una de los grandes misterios del reciente Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

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El mediocampista ofensivo reveló quiénes fueron los verdaderos artífices de la icónica bandera de las Islas Malvinas que flameó sobre el césped tras la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra en las semifinales.

Aquella imagen en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Giovani Lo Celso levantó la insigna con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria por 2-1, recorrió el planeta. Ahora, el jugador surgido en Vélez confirmó que los dueños de la tela pertenecen a su círculo más íntimo del barrio. "Los que tiraron la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra son amigos míos, de Fuerte Apache", confesó el volante en declaraciones radiales.

Según reconstruyó el propio futbolista sobre aquella jornada histórica, sus allegados debieron desprenderse del trapo de manera improvisada antes de que la seguridad privada del estadio procediera a confiscárselo en la tribuna. "Tuvieron que tirar la bandera porque se la iban a sacar y ahí la agarró Gio. Fue una locura total, más que nada por cómo se dio el partido y porque era ante Inglaterra. Quedó para la historia", describió.

“Los de la bandera de MALVINAS eran amigos míos"



Thiago Almada confirmó que unos amigos le pasaron bandera y ellos la desplegaron en el estadio.



Que feliz fui ese día. GRACIAS.❤️ pic.twitter.com/UMiyahcXro — (@Pampa139) August 12, 2026 A la espera de saltar a la cancha bajo el mando de Eduardo Coudet, Almada hizo un balance sobre lo que significó la participación argentina en el certamen: "Con el correr del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que logramos. Lo disfruté muchísimo más porque tuve más minutos. Siento que lo exprimí al máximo todos los días, compartiendo el mate y el truco con mis compañeros. Esos momentos van a quedar siempre para nuestra vida".