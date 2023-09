River venció a Universidad Católica en medio de la interna: ¿qué dijo Enzo Pérez?

En el ensayo efectuado por el equipo del DT Martín Demichelis para no perder rodaje en esta fecha FIFA, el único tanto fue obra de Esequiel Barco, a los 7m. del segundo tiempo.

En el elenco 'millonario' no jugaron Franco Armani, Nicolás De la Cruz (Uruguay) y Salomón Rondón (Venezuela), afectados a sus respectivos seleccionados que iniciaron la competencia en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Mientras que Pablo Solari y Santiago Simón están en la órbita del seleccionado argentino Sub '23 que hoy superó por 5-1 a Bolivia en un amistoso y es conducido por el técnico Javier Mascherano.

River dominó el partido, pero no pudo plasmar ese mejor accionar en el tanteador, a punto que la falta de profundidad le impidió sacar un resultado más amplio.

La apertura del marcador llegó tras una gran jugada individual de Barco, quien terminó con un remate lejano y venció la valla de Thomas Gillier, a los 7m. del complemento.

La buena noticia para el DT Demichelis la brindó el regreso del mediocampista Bruno Zuculini, quien disputó 45 minutos de rodaje, luego de la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el 7 de febrero pasado

Además se dio el debut en el "Millonario" de Sebastián Boselli, defensor uruguayo de 19 años que se consagró campeón mundial Sub '20 en La Plata, con el seleccionado de su país.

Por la cuarta fecha de la Liga Profesional, el conjunto de Núñez recibirá a Arsenal el domingo 17, a las 19.30. Y por la quinta jornada volverá a actuar como local ante Atlético Tucumán, el jueves 21, a las 21.00.

Enzo Pérez, Demichelis y la interna en River

El mediocampista y capitán de River Plate, Enzo Pérez, se manifestó luego de la victoria del "Millonario" frente Universidad Católica en relación a todo lo que se habló en la semana sobre una supuesta relación rota entre los jugadores del plantel y el entrenador, Martín Demichelis.

“Sobre lo que pasó, yo lo que hablo y dejo de hablar lo hago puertas para adentro. Me enfoco en ayudar y en que el equipo siga creciendo. Tenemos partidos muy importantes por delante y nos tenemos que enfocar en eso”, dijo el ex futbolista del seleccionado argentino.

En relación a la eliminación de Copa Libertadores y de la Copa Argentina, Pérez admitió: “Es obvio que recibimos dos golpes muy duros que no los esperábamos, tampoco hemos arrancando de la mejor manera en esta Copa de la Liga, pero en estas semanas hemos trabajado muy bien, nos enfocamos en los errores que hemos cometido y creo que hoy el equipo hizo las cosas de la mejor manera”.

En relación a su continuidad en River a fin de año expresó: “Estoy tranquilo. La decisión sobre mi contrato la voy a tomar a finales de diciembre. Por el momento voy a seguir disfrutando de vestir la camiseta de River”.

En tanto, Demichelis rechazó hoy los rumores de un posible conflicto con los referentes del equipo y una supuesta relación rota con los jugadores del plantel.

"Nosotros en el River Camp convivimos en una gran armonía, nada nos va a desestabilizar. No sé por dónde vienen las balas porque no leo y tampoco escucho nada. Me concentro en entrenar a River”, dijo después del triunfo amistoso ante Universidad Católica de Chile.

Luego, remarcó el rol de los jugadores de mayor edad dentro del plantel: “No tengo a los grandes para que manejen el vestuario, los tengo para que jueguen porque son extremadamente competitivos".

En relación al partido de hoy, el entrenador de River dijo: “Para nosotros no era un amistoso, lo hablamos con los jugadores, nos venía bien para volver a cosas básicas y sencillas que habíamos tenido en nuestros primeros meses”.

“Necesitamos recuperarnos y lo hicimos bien hoy, hicimos un partido muy serio contra un equipo que se animó a jugarnos. Además, tuve la posibilidad de darles minutos a chicos que estaban muy atrasados”, agregó.

“Me alegro mucho por el plantel, realmente lo necesitaban”, cerró.