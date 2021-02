Jonatan Maidana vuelve a River y Gallardo recupera un caudillo

El marcador central, de 35 años, viene del Toluca de México, donde jugó 49 partidos oficiales, marcó tres goles y sufrió una expulsión, en dos temporadas.

"Le agradezco a Gallardo porque me abrió las puertas. Él me escuchó desde el principio. Ojalá pueda devolverle eso en cada entrenamiento y cuando me toque jugar", aseguró Jonatan Maidana en una improvisada rueda de prensa a la salida de la Clínica.

"Cuando me fui de River sabía que iba a ser muy difícil volver, pero el fútbol tiene estas vueltas. Vuelvo a tener una posibilidad acá y estoy muy contento. Le estoy agradecido al cuerpo técnico y a los dirigentes que me dan esta chance nuevamente", agregó "Jony", tercera incorporación de River luego del volante Agustín Palavecino y el defensor Héctor David Martínez, quienes firmaron contrato el viernes.

Maidana, que lució un tatuaje del escudo de River en la espalda, comparte puesto con Martínez, Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola. "La competencia interna está muy alta en el plantel. Eso es bueno, porque te pueden contagiar para ir al ritmo de todos. También vengo a aprender de cada uno de ellos y poder subirme a este tren, que viene bastante bien y embalado", concluyó Maidana, quien con el equipo 'Millonario' ganó, entre otros títulos, las Copas Libertadores de 2015 y 2018.