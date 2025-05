La leyenda del fútbol que escapó de la guerra y brilló en la Champions League

Se supo mantener como una de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial. Sin embargo, historia no solo está marcada por el éxito deportivo, sino también por una infancia atravesada por la guerra y la adversidad. Desde sus primeros años en Croacia hasta su consagración como uno de los mejores mediocampistas de la historia, su trayectoria refleja esfuerzo, resiliencia y talento.

Tras destacarse, Modric fue fichado por el Tottenham Hotspur en 2008. En la Premier League, su capacidad para distribuir el juego y su visión táctica lo convirtieron en una pieza clave del equipo. Su desempeño llamó la atención del Real Madrid, que en 2012 decidió incorporarlo a sus filas.

Desde su llegada al club español, Modric se consolidó como uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol moderno. Su precisión en los pases, su inteligencia táctica y su liderazgo dentro del campo fueron fundamentales para el éxito del equipo. En 2018, recibió el Balón de Oro, convirtiéndose en el primer jugador en más de una década en romper la hegemonía de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la premiación.

El fin de una era llena de éxitos: Luka Modric dejará el Real Madrid

Después de 13 temporadas en el Real Madrid, Luka Modric anunció su salida del club. Su último partido en el Santiago Bernabéu fue contra la Real Sociedad, y su despedida definitiva se dará tras el Mundial de Clubes 2025.

Desde su llegada en 2012, Modric fue una pieza clave en el equipo. Disputó 590 partidos oficiales y ganó 28 títulos, incluyendo 6 Champions League, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

A nivel individual, fue reconocido con múltiples premios, entre ellos el Balón de Oro en 2018, el Premio The Best de la FIFA y el título de Jugador del Año de la UEFA. Además, fue incluido en 6 ocasiones en el Once Mundial FIFA FIFPro y elegido 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League.