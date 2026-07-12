Tras eliminar a Suiza en tiempo suplementario, el plantel iniciará una recuperación física en Atlanta antes del cruce con el equipo de Thomas Tuchel. Cristian Romero y Leandro Paredes evolucionan favorablemente y estarían a disposición del entrenador.

El plan de la Selección Argentina para enfrentar a Inglaterra y la situación de los jugadores que terminaron con molestias.

La Selección Argentina dejó atrás el exigente triunfo ante Suiza y ya comenzó a preparar el duelo frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Luego de disputar otro encuentro de 120 minutos, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni diseñó un cronograma enfocado en la recuperación física del plantel mientras define el equipo que buscará un lugar en la final.

El primer entrenamiento será regenerativo para los futbolistas que acumularon mayor cantidad de minutos frente al conjunto suizo, mientras que el resto del plantel realizará una práctica de mayor intensidad.

El lunes, la delegación volverá a Atlanta , donde continuará con la preparación del partido. Ya el martes, la Albiceleste cumplirá con las actividades protocolares organizadas por la FIFA , que incluirán una práctica abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos y la atención de tres jugadores en la zona mixta.

En paralelo, Scaloni aprovechará las últimas jornadas de trabajo para terminar de definir la formación titular que enfrentará a Inglaterra en una de las semifinales con mayor expectativa del certamen.

Las principales dudas tras la victoria sobre Suiza pasaban por el estado físico de Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes , quienes fueron reemplazados durante el tiempo suplementario.

Tras eliminar a Suiza en tiempo suplementario, el plantel iniciará una recuperación física en Atlanta antes del cruce con el equipo de Thomas Tuchel. Cristian Romero y Leandro Paredes evolucionan favorablemente y estarían a disposición del entrenador.

El defensor dejó la cancha debido a calambres, por lo que Nicolás Otamendi ingresó en su lugar. En tanto, el mediocampista fue sustituido por el desgaste físico acumulado y le cedió su lugar a José Manuel "Flaco" López.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, ambos evolucionan favorablemente y, en principio, estarán disponibles para el compromiso frente a Inglaterra, por lo que el entrenador podría contar con la totalidad del plantel.

Argentina llega a esta instancia luego de superar de manera consecutiva a Cabo Verde, Egipto y Suiza en las rondas eliminatorias y buscará un nuevo triunfo para avanzar hacia la defensa del título obtenido en Qatar.

Tras la clasificación, Lionel Messi anticipó lo que representa el próximo desafío: "Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. Va a ser lindo vivir una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección e intentar llegar de la mejor manera para volver a competir".