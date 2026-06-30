El posible camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026 y los rivales que se podría cruzar

El seleccionado nacional abrirá la fase eliminatoria frente a Cabo Verde en Miami. En caso de un triunfo, podría volver a verse mano a mano con Australia, en una reedición del partido de Qatar 2022.

La Selección argentina comenzará el próximo viernes su recorrido por la fase eliminatoria del Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final. Luego de superar la zona de grupos con tres victorias, el equipo de Lionel Scaloni buscará dar el primer paso en los cruces directos, donde un traspié significa la eliminación y una victoria acerca un poco más al objetivo de retener la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022.

El encuentro marcará el inicio del verdadero desafío para la Albiceleste. A diferencia de la primera fase, donde todavía existe margen de recuperación, en esta etapa del certamen cada partido será una final. El premio para el ganador será avanzar a los octavos de final y continuar el camino hacia la definición del torneo, prevista para el 19 de julio en Nueva York.

Si Argentina supera a Cabo Verde el 3 de julio, en la siguiente instancia se medirá con el vencedor del cruce entre Australia y Eg i pto. El encuentro se jugaría el martes 7 de julio a las 13hs en Atlanta.

En los papeles, la Scaloneta partiría como favorita aunque ambos llegan con argumentos para ilusionarse. Argentina volvería a cruzarse con Australia tras el 2 a 1 en los octavos de final de Qatar 2022, mientras que sería el primer enfrentamiento con Egipto en Copas del Mundo.

En caso de avanzar a los octavos, el nivel de exigencia aumentará considerablemente. En cuartos de final el rival que asoma en el horizonte podría ser Colombia, siempre que el conjunto cafetero logre eliminar primero a Ghana y luego al ganador del duelo entre Argelia y Suiza.

Argentina y Colombia protagonizaron algunos de los enfrentamientos más parejos de los últimos años en Sudamérica, por lo que un eventual cruce aparece como uno de los más atractivos del cuadro. En la última Copa América se enfrentaron en la final, con el resultado a favor de Argentina por 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez.

Brasil empató 1-1 con Marruecos y le ganó 3-0 a Haití. @brasil

¿Brasil o Inglaterra en semifinales?

Si la Albiceleste logra instalarse entre los cuatro mejores del Mundial, el escenario podría ofrecer uno de los partidos más esperados del torneo: un nuevo clásico frente a Brasil. El seleccionado brasileño ya aseguró su lugar en los octavos de final, donde enfrentará a Noruega, y aparece como el principal candidato a ocupar ese lugar del cuadro.

De concretarse, sería el primer enfrentamiento entre Argentina y Brasil en una Copa del Mundo desde Italia 1990, cuando el equipo dirigido por Carlos Bilardo eliminó al conjunto verdeamarelo por 1-0 gracias a una inolvidable jugada de Diego Maradona que terminó con la definición de Claudio Caniggia.

Sin embargo, el otro posible semifinalista es Inglaterra, otro rival de enorme peso histórico para la Selección, con el recuerdo de la Guerra de Malvinas en la memoria de los argentinos. Ambos fueron protagonistas de algunos de los capítulos más recordados de la historia de los mundiales. El más destacado tuvo lugar en 1986 con Diego Maradona como figura estelar, autor de "El Gol del Siglo" y de "La Mano de Dios".

Una final con varios candidatos de peso

En caso de alcanzar una nueva final mundialista, Argentina podría reencontrarse con varios de los gigantes del fútbol internacional. Uno de los escenarios más atractivos sería una reedición de la final de Qatar 2022 frente a Francia, que buscará revancha tras aquella definición inolvidable conquistada por la Scaloneta en los penales.

Otra posibilidad es un duelo frente a la España liderada por Lamine Yamal, una de las grandes potencias del fútbol europeo, o contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, que afronta el que podría ser el último Mundial de su carrera.

Del otro lado del cuadro también continúan en carrera selecciones con potencial para dar la sorpresa, como Marruecos, Paraguay, Estados Unidos, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Senegal, Croacia, Austria y Suecia.

El posible camino de Argentina a la final: días y horarios de los partidos

Con el cuadro eliminatorio ya definido, Argentina conoce el recorrido que deberá atravesar si quiere defender el título conseguido en Qatar y convertirse en la primera selección en retener la Copa del Mundo desde que Brasil lo hiciera en Chile 1962 tras el campeonato obtenido en Suecia 1958. A partir del viernes comenzará un camino de cuatro partidos que podrían depositar nuevamente a Lionel Messi y compañía en la gran final del fútbol mundial.