Un gigante de la Premier League va a la carga por Julián Álvarez, la figura de la Selección ante Suiza

El conflicto entre Atlético de Madrid y Barcelona abrió una oportunidad para un poderoso club inglés, que ya avanza en las negociaciones para incorporar al delantero de la Selección argentina.

Arsenal busca aprovechar el conflicto entre Atlético de Madrid y Barcelona para quedarse con el delantero argentino.

Julián Álvarez quedó en el centro del mercado de pases europeo en plena disputa del Mundial 2026. Mientras la Selección argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra por las semifinales, Arsenal intensificó las gestiones para fichar al delantero , decidido a aprovechar el conflicto entre Atlético de Madrid y Barcelona para cerrar una operación que podría marcar un récord en la gestión de Mikel Arteta.

El interés del conjunto londinense no es nuevo, pero en las últimas semanas tomó fuerza. Según informó The Independent , los Gunners pretenden resolver la incorporación del cordobés antes del cierre de la pretemporada, convencidos de que es la pieza ideal para potenciar su ataque. La actuación del ex River frente a Suiza, donde convirtió su primer gol en el Mundial con un remate desde larga distancia , no hizo más que reforzar esa decisión.

El escenario se volvió favorable para Arsenal por una cuestión que excede lo deportivo. Atlético de Madrid mantiene una postura inflexible frente a sus principales competidores de LaLiga y se niega a negociar con Barcelona o Real Madrid mientras no encuentre un reemplazante para el argentino.

En ese contexto aparece el deseo del propio futbolista, que ya manifestó públicamente su intención de cambiar de aire. Tras la victoria frente a Austria, Julián fue claro sobre su futuro: "Hablé con la gente del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño".

Ese sueño tiene un destino definido: Barcelona . El presidente del club catalán, Joan Laporta, confirmó que la institución presentó una propuesta superior a los 100 millones de euros y que sigue esperando una respuesta favorable. "La oferta es firme y la mantenemos. El trato podría cerrarse, pero no está abierta indefinidamente", aseguró el dirigente en declaraciones reproducidas por ESPN.

El buen rendimiento de Julián Álvarez en el Mundial reforzó el interés de varios gigantes de Europa.

Sin embargo, el Atlético rechazó esa propuesta al considerar que no dispone de un reemplazante de las características del delantero argentino. La misma respuesta recibió Real Madrid, que incluso habría acercado una oferta cercana a los 150 millones de euros, también descartada por la dirigencia rojiblanca.

La ventana que intenta aprovechar Arsenal

Ese bloqueo en las negociaciones con los gigantes españoles abrió una oportunidad que Arsenal pretende capitalizar. De acuerdo con The Independent, el club inglés está dispuesto a invertir hasta 90 millones de libras esterlinas, aunque Atlético mantiene una exigencia superior a los 100 millones para desprenderse del atacante.

La diferencia económica continúa siendo importante, pero la reducción de competidores reales fortalece la posición del conjunto inglés. Paris Saint-Germain también analizó la situación meses atrás, aunque las versiones indican que nunca avanzó más allá de conversaciones preliminares.

Mientras tanto, Julián continúa enfocado en el Mundial con la Selección argentina. Su presente deportivo también respalda el interés de los grandes clubes europeos: acumula 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos con Atlético de Madrid, además de tener contrato vigente por cuatro temporadas más y un valor de mercado estimado en 100 millones de euros.

Barcelona sigue interesado, pero Atlético de Madrid mantiene su negativa a negociar con sus rivales directos.

Una apuesta récord para Mikel Arteta

Si finalmente logra concretarse, el pase de Julián Álvarez se convertiría en la mayor inversión ofensiva realizada por Arsenal desde la llegada de Mikel Arteta. Hasta ahora, ese lugar lo ocupa Kai Havertz, incorporado desde Chelsea por 75 millones de euros en 2023.

Desde que asumió como entrenador en diciembre de 2019, Arteta destinó más de 416 millones de euros para reforzar el ataque, aunque varias de esas apuestas no terminaron de ofrecer el rendimiento esperado. Las dudas que dejaron futbolistas como Viktor Gyökeres, Eberechi Eze y Noni Madueke explican por qué la dirigencia inglesa volvió a poner a Julián Álvarez como su gran prioridad para la próxima temporada.