Mundial 2026: así fueron los festejos de la Selección argentina en el vestuario tras avanzar a semifinales + Agregar ámbito en









Los futbolistas vivieron el triunfo de cara a la hinchada acompañados por sus familiares, para luego desatar la euforia íntima al ritmo de las canciones más virales.

La Selección argentina superó por 3-1 a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y se metió entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

La Selección argentina venció 3-1 a Suiza en el alargue y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Con el pasaje a semifinales asegurado, el próximo gran desafío será Inglaterra, un rival histórico en el camino por repetir la gloria de Qatar 2022.

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Apenas sonó el silbato final en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la emoción explotó tanto en la cancha como en las calles de Argentina, que rápidamente se inundaron de hinchas celebrando.

El nuevo hit del vestuario: "La cuarta estrella" La intimidad del plantel volvió a ser una fiesta. A través de un video en vivo compartido por Nicolás Otamendi en su Instagram, se pudo ver a los jugadores cantando con euforia el nuevo tema viral de las redes sociales, creado por Pablo Quintana.

"Soy hincha de la Selección, aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar, la copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta, soy argentino de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón", entonaron.

"La cuarta estrella", creada por Pablo Quintana. Festejos en familia y el desahogo de Messi Antes de recluirse en la intimidad del vestuario, los futbolistas compartieron la victoria con sus seres queridos en las tribunas, y las redes sociales no tardaron en reflejar la felicidad del entorno de la Scaloneta.

Lionel Messi subió imágenes del encuentro con un mensaje de desahogo en el que admitió que otra vez tocó sufrir pero que este equipo nunca deja de creer, celebrando volver a estar entre los cuatro mejores del mundo. Por su parte, Antonela Roccuzzo se sumó a las celebraciones publicando un carrusel de fotos junto a Thiago, Mateo y Ciro para alentar con un efusivo mensaje: "Vamooooos Argentina, un pasito más!!!".