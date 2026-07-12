Javier Milei celebró la clasificación de Argentina a semifinales tras el triunfo ante Suiza

El Presidente reaccionó en redes sociales luego de la victoria por 3-1 en el alargue. La Selección enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 luego del triunfo por 3-1 ante Suiza, en un partido que se definió durante el tiempo suplementario.

Minutos después del final, el mandatario publicó un breve mensaje en su cuenta personal de X: “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!” . La publicación tuvo una rápida repercusión entre los usuarios que también festejaban el avance del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Argentina había comenzado el encuentro en ventaja gracias al gol de Alexis Mac Allister , quien conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. Sin embargo, Dan Ndoye consiguió el empate para el conjunto europeo en el segundo tiempo y llevó el partido al alargue.

Suiza quedó con diez jugadores luego de la expulsión de Breel Embolo, quien recibió la segunda tarjeta amarilla por simulación tras una intervención del VAR.

La igualdad se mantuvo hasta los 112 minutos, cuando Julián Álvarez recibió en la puerta del área, enganchó hacia el centro y sacó un potente remate para marcar el 2-1. Ya sobre el cierre, Lautaro Martínez convirtió el tercer gol y aseguró la clasificación argentina.

Con este resultado, la Selección se metió entre los cuatro mejores del torneo y enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles por un lugar en la final. La otra semifinal será disputada por Francia y España.

El antecedente del festejo ante Egipto

Milei ya había expresado públicamente su emoción por la actuación de Argentina en este Mundial. Luego de la remontada frente a Egipto en los octavos de final, contó que siguió el partido desde la Quinta de Olivos junto a su hermana Karina Milei.

En aquella oportunidad, destacó la reacción del equipo y aseguró que el plantel había demostrado que no debía ser dado por derrotado antes del final. “Demostraron que no nos tienen que dar por muertos nunca”, afirmó entonces.

El guiño de Javier Milei a Messi y Scaloni: "Si la Selección argentina sale campeona, pongo la Casa Rosada a disposición"

El presidente Javier Milei aseguró que la Casa Rosada estará disponible para que la Selección argentina celebre allí en caso de consagrarse campeona del Mundial 2026 y afirmó que él permanecerá en la Quinta de Olivos para evitar compartir el protagonismo con el plantel.

"Pongo la Casa Rosada a disposición de la Selección. Yo me quedo en Olivos y convenzo a mi hermana de que no vaya a trabajar", sostuvo el mandatario. En ese marco, explicó que su intención es que la eventual celebración pertenezca exclusivamente a los jugadores y al público.

Milei remarcó en declaraciones a El Observador que no considera apropiado participar de una fotografía junto al plantel encabezado por Lionel Scaloni. "No soy digno de estar en esa foto. El logro es de ellos, el mérito es de ellos y la fiesta es de ellos junto a los argentinos", afirmó. Incluso señaló que, si la Selección obtiene el título, le pedirá también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que no concurra ese día a la sede del Gobierno.

Durante la entrevista, el Presidente también rechazó las versiones que atribuyen los buenos resultados de Argentina a supuestas ayudas arbitrales o a factores extradeportivos. Calificó esas especulaciones como "una tontería" y descartó que su vínculo con el presidente estadounidense Donald Trump tenga alguna incidencia en el desarrollo del torneo.

Además, defendió el uso del VAR como una herramienta que redujo la discrecionalidad en las decisiones arbitrales y volvió a elogiar a Lionel Messi. Horas antes había afirmado que el capitán argentino "rompe las leyes de la naturaleza" y atribuyó las críticas que recibe a que "el odio no les permite disfrutar su talento".

Cuándo jugará Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Con la clasificación de Argentina se confirmó la segunda semifinal del Mundial 2026, el rival será Inglaterra. El partido tendrá lugar el próximo miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Estadio de Atlanta. Por la otra llave se enfrentarán Francia y España el martes 14 a las 16.

Los dos equipos que clasifiquen a la final jugarán el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva York.