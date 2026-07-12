Lionel Messi buscará ampliar sus números ante Inglaterra y acercarse al "récord imposible"

El capitán de la Scaloneta encarará a Suiza con varios registros deportivos. También podría alcanzar a colegas suyos de otras selecciones en materia de goles.

El capitán de la Scaloneta podría romper rachas de otros colegas mientras llega a uno de los récords máximos alcanzados en una Copa Mundial.

El capitán de la Scaloneta Lionel Messi encarará el partido de semifinales contra Inglaterra a las 16hs con varios registros deportivos, pero con la chance de perseguir el récord de 13 tantos en una misma Copa del Mundo, cifra que hasta el momento le pertenece al francés Just Fontaine desde hace 68 años. El rosarino se enfrentará por primera vez a los británicos de manera oficial con la selección mayor.

Messi llegará al encuentro del próximo miércoles con 8 goles en su cuenta personal en el Mundial 2026. Está cabeza a cabeza con el francés Kylian Mbappé (8) en la pelea por la Bota de Oro.

Un detalle sobre el capitán de 39 años es que de momento falló dos penales: uno en su disparo afuera ante Austria y otro con el que le atajó Mostafa Shobeir Oufa contra Egipto.

Pese a haber disputado seis mundiales y a haber jugado hasta el momento 204 partidos con Argentina, Messi no enfrentó nunca en su carrera a la selección de Inglaterra con la camiseta de la selección mayor. El encuentro que se jugará este miércoles 15 de julio será el primero en su carrera.

El rosarino intentará dejar una huella más en la historia del seleccionado argentino en el partido de semifinales donde tendrá la oportunidad de convertirle por primera vez a los ingleses, ni más ni menos que en una Copa del Mundo.

El otro registro mundialista que Lionel Messi buscará engrosar para acercarse al "récord imposible"

El podio de los goles que más se gritaron en una Copa del Mundo que lidera Fontaine, que marcó 13 tantos en seis partidos del Mundial 1958, también está compuesto por otros cuatro apellidos:

el húngaro Sandor Kocsis (11 goles en Suiza 1954)

(11 goles en Suiza 1954) el alemán Gerd Müller (10 goles en México 1970)

(10 goles en México 1970) el brasileño Ademir (9 goles en Brasil 1950)

(9 goles en Brasil 1950) el portugués Eusebio (9 goles en Inglaterra 1966)

La aparición de Messi ante Inglaterra será la número 33 en una Copa del Mundo entre Alemania 2006 (3), Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (7) y esta actual edición 2026 en EEUU, México y Canadá (7), aventajando a Cristiano Ronaldo de Portugal (27), Lotthar Matthaus de Alemania con 25, Miroslav Klose de Alemania con 24 y Paolo Maldini de Italia con 23.

Messi acumula 919 goles a lo largo de toda su carrera profesional. @Argentina

En ese rango de encuentros, Messi sumó 21 gritos si se suman las copas de 2006 (1); 2014 (4); 2018 (1); 2022 (7) y 2026 (8), aunque con la particularidad de que en Sudáfrica 2010 no anotó. En la presente edición, quebró el registro histórico de Miroslav Klose y hoy compite mano a mano con Mbappé (20) por el récord que máximos artilleros en mundiales.

Hasta ahora, las cifras totales de su carrera profesional rejuntan 1.161 partidos con 919 goles y 416 asistencias entre:

Argentina (125 goles y 63 asistencias en 204 partidos);

Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos);

Inter Miami (90 goles y 50 asistencias en 104 partidos);

París Saint Germain (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos);

Con Lionel Messi y Kylian Mbappé a la cabeza, así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026

El Mundial 2026 entró en sus instancia decisivas y hay tres jugadores que pican en punta en la pelea por terminar como máximo goleador. El primero en la lista es Messi, que con 39 años está teniendo una actuación histórica y ya convirtió ocho goles.

Su cuenta personal comenzó con su triplete a Argelia en su estreno, mientras que contra Austria hizo un doblete y después les hizo un gol a Jordania, Cabo Verde y Egipto.

El argentino también se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, ya que llegó a las 21 anotaciones y dejó muy atrás al antiguo líder, que era el alemán Miroslav Klose.

Sin embargo, Messi no se puede confiar ya que es seguido muy de cerca por el francés Kylian Mbappé, quien parece estar destinado a quedarse con todos los récords en esta competición. Este jueves, ante Marruecos, el delantero galo erró un penal y convirtió un tanto para la victoria de Les Bleus.

Detrás en la tabla aparece Erling Haaland con siete goles, pero el delantero noruego que se quedó afuera del mundial tras la derrota de su selección ante Inglaterra. Con seis también figuran Harry Kane y Jude Bellingham (Inglaterra). Cierra la tabla de los goleadores vigentes el francés Ousmane Dembélé (5) y el español Mikel Oyarzabal (4).